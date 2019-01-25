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Захват санатория «Лермонтовский» в Одессе: что известно на этот момент (фото)

В пятницу, 25 января, в связи с действиями судебных исполнителей в Одессе остановлена работа известной здравницы — санатория «Лермонтовский». С самого рассвета вход в санаторий, расположенный в прибрежной зоне, прямо над Черным морем, заблокирован людьми в военной и полицейской форме. Внутрь не допускают, ни администрацию, ни персонал, ни пациентов, приехавших из разных регионов Украины. Тех же, кто уже находился в корпусах здравницы, попросту «вынесли» оттуда.

Руководство «Лермонтовского» назвало происходящее силовым захватом, отмечая, что «на гражданскую территорию люди в комуфляже не пускают не только депутатов и адвоката здравницы, но и медиков». Это несмотря на то, что одному из пациентов стало плохо. По словам директора санатория Дмитрия Антипова, медперсонал здравницы к нему не допустили, и руководитель вызвал «скорую помощь».

Врачи оказали экстренную помощь 55-летнему одесситу в постинфарктном состоянии. Констатировали: пациенту требуется срочная госпитализация…

«Мы будем обращаться во все инстанции, потому что такого беспредела, как сегодня, санаторий не видел никогда, — прокомментировал Антипов, заявивший, что он и сам «попал под раздачу силовиков». — Армейский и полицейский спецназ избил сотрудников, несколько человек получили серьезные травмы, им оказывается помощь. Сотрудников санатория не допускают на территорию с разговорами о том, что здесь якобы создается какой- то военный городок… Мы прекрасно понимаем, если мы оставим ситуацию такой, то медики останутся без работы, одесситы останутся без квалифицированной медицинской помощи, а Одесса останется без санатория «Лермонтовский».

По словам директора, «власть таким образом решила перед выборами окончательно упаковаться».

Отмечается, что в числе тех, кто утром вошел внутрь здравницы — «те же люди, которых ранее лоббировали в Министерстве юстиции». Собравшиеся у входа возмущенные одесситы утверждают, что участников АТО (ООС) всегда лечили и реабилитировали в «Лермонтовском» бесплатно и происходит «банальный рейдерский захват».

На место событий прибыл также вновь назначенный исполняющий обязанности начальника медицинский части санатория Василий Палас. Он изложил сотрудникам и всем протестующим свою версию происходящего:

«На данный момент проходит инвентаризация. Это займет месяц-полтора. При формировании санатория коллектив будет сохранен, здание восстановлено и закуплено новое оборудование. Людей увольнять не будут, а наберут еще. Министерство обороны круглогодично обеспечит функционирование санатория. Он будет не только для военных, но и для одесситов. Он сможет реабилитировать около 6000 человек ежегодно».

Адвокат здравницы убежден: «Они абсолютно незаконно блокировали территорию и занимаются полным беспределом».

В региональном главке Нацполиции считают, что «в настоящее время по указанному адресу судебными исполнителями производятся мероприятия по исполнению судебного решения».

Сообщается также, что санаторий «Лермонтовский» — собственность Минобороны, поэтому охраняется военными, а полиция «обеспечивает в установленном законом порядке охрану общественного порядка и безопасности граждан».

Официальный комментарий распространило и Минобороны Украины, указывая, что «фонды санатория „Лермонтовский“ позволят оздоровить около 6 тысяч человек в год, а все рабочие места для персонала учреждения будут сохранены».

Отмечается, что «после оккупации Россией Крымского полуострова Министерство обороны Украины потеряло семь санаторно-курортных учреждений на морском побережье, а переданные последние годы в сферу управления Минобороны санатории все же не полностью удовлетворяют имеющиеся потребности в оздоровлении военнослужащих и ветеранов военной службы. Поэтому создание санаторно-курортного учреждения на морском побережье одесского санатория „Лермонтовский“ позволит проводить оздоровление в летний период большего количества военнослужащих».

В заявлении оборонного ведомства также подчеркивается: «В 2018 году по инициативе президента Украины и поддержке правительства из сферы управления Министерства юстиции Украины в сферу управления Минобороны были переданы сооружения и здания санатория „Лермонтовский“, который находится в Одессе. На основе фондов этих зданий будет создан Центр медицинской реабилитации и санаторного лечения „Одесса“ на 400 коек».

Ранее сообщалось, что в Одессе неоднократно проходили митинги против передачи санатория «Лермонтовский» Минюсту. В 2011 году суд признал право собственности на объект за государством. В 2015 году Кабмин передал санаторий из ведения ЗАО «Укрпрофздравница» Минюсту.

Руководство санатория оспаривало это решение, настаивая на его незаконности. На протяжении нескольких лет из-за санатория в Одессе происходят конфликты, в том числе с применением силы.

В мае 2018 года министр юстиции Павел Петренко в Одессе заявил, что «Лермонтовский» передадут в управление Минобороны или Нацгвардии. Он отметил, что Минюст не допустит, чтобы на территории здравницы были построены высотные жилые дома или частные коттеджи.

Санаторий «Лермонтовский» основан в 1914 году, расположен в курортной зоне Одессы, недалеко от центра города. Специализация — болезни системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы; реабилитация больных после травм и с болезнями костно-мышечной системы; реабилитация после острого инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии и др. Территория санатория — 10 гектаров — является памятником садово-паркового искусства. Одесский областной совет весной 2011 года принял решение создать парк в «Лермонтовском», а горсовет согласовал это решение летом 2015-го. Формально этот статус защищает территорию санатория от застройки.

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