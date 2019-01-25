Эпопея с "львовским мусором": две фуры поймали под Киевом (фото)

Происшествия

Эпопея с мусором из Львова, который периодически выявляли в разных областях Украины, как оказалось, еще не закончена. Под Киевом в Барышевском районе возле стихийной свалки обнаружили два разгружавшихся мусоровоза. Откуда именно прибыл мусор, сейчас выясняется, а вот госномера на грузовиках были закреплены за Львовской областью.

На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейским из Барышевки предстоит опросить водителей, проверить накладные на груз и другие разрешительные документы, а также выяснить, куда официально следовал мусор на львовских грузовиках. Мусоровозы до выяснения всех обстоятельств, скорее всего, будут изъяты и отправлены на спецплощадку.

Напомним, после того, как мусорный полигон под Львовом был переполнен, бытовые отходы неоднократно обнаруживались в соседних с Львовской областях. Позднее фуры с мусором из Львова были замечены под Черниговом и в районе Черкасс.

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