- 16:27 Фитнес-мамочка: Джамала показала, как занимается спортом с годовалым сыном
- 16:25 В Киеве изменили порядок движения по ряду важных дорог: что, где и как (схема)
- 16:13 Украинские десантники провели первые зимние учения: появились впечатляющие фото
- 15:57 Одесскую область снова замело снегом: из заносов вытащили десятки авто
- 15:56 Попытка №3: скандальное судно "Норд" снова уценили
- 15:56 Под Одессой учительница принесла на урок боевую гранату
- 15:38 Нападение на журналистов в Киеве: назван возможный организатор преступления
- 15:37 В США арестовали политтехнолога Трампа
- 15:30 Кубок мира по биатлону: онлайн-видеотрансляция мужского спринта в Антхольц-Антерсельве
- 15:23 Группа KAZKA рассекретила новую песню
Эпопея с "львовским мусором": две фуры поймали под Киевом (фото)
Эпопея с мусором из Львова, который периодически выявляли в разных областях Украины, как оказалось, еще не закончена. Под Киевом в Барышевском районе возле стихийной свалки обнаружили два разгружавшихся мусоровоза. Откуда именно прибыл мусор, сейчас выясняется, а вот госномера на грузовиках были закреплены за Львовской областью.
На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейским из Барышевки предстоит опросить водителей, проверить накладные на груз и другие разрешительные документы, а также выяснить, куда официально следовал мусор на львовских грузовиках. Мусоровозы до выяснения всех обстоятельств, скорее всего, будут изъяты и отправлены на спецплощадку.
Напомним, после того, как мусорный полигон под Львовом был переполнен, бытовые отходы неоднократно обнаруживались в соседних с Львовской областях. Позднее фуры с мусором из Львова были замечены под Черниговом и в районе Черкасс.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»
Ветер: 3 м/с В
Давление: 749 мм