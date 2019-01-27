Здоровье

Как распознать сотрясение мозга: симптомы могут появиться спустя несколько часов после падения

Наша читательница Наталия прислала на электронный адрес [email protected] вопрос: «Как распознать сотрясение мозга? Не раз падала, ударялась головой, но старалась быстро подняться и идти дальше».

— Симптомы сотрясения мозга — появление тошноты, рвоты, головокружения, — объясняет ортопед-травматолог отделения политравмы Киевской городской клинической больницы № 17 Юрий Форосенко. — Из-за сильного напряжения мышц шеи человеку больно или вообще невозможно коснуться подбородком грудной клетки. Хотя сотрясение мозга считается легкой черепно-мозговой травмой, но пострадавшего все равно должен осмотреть невропатолог или нейрохирург.

— Как уточняют диагноз?

— Во-первых, нужен тщательный осмотр специалиста. Некоторым пациентам кажется смешным, что доктор бьет молоточком по коленям, просит пальцем руки коснуться носа, но на самом деле это позволяет распознать симптомы более грозных видов черепно-мозговой травмы: ушибов разной степени тяжести и даже гематом головного мозга. Во-вторых, применяют золотой стандарт диагностики — обследование с помощью компьютерного томографа. Оно с большой точностью показывает все очаги кровоизлияния, сдавливание тканей мозга и другие повреждения. Но не факт, что сразу после травмы они будут видны. В общем, лучше довериться доктору.

— При тяжелом повреждении мозга нужна операция?

— В некоторых случаях без нее не обойтись. Особенно опасна обширная гематома: чем больше крови излилось — тем значительнее давление на мозг. Чтобы удалить кровяные сгустки, приходится делать отверстие в черепе — проводить трепанацию.

— Человек может поначалу не понять, насколько серьезна травма. Он упал, ударился головой, но встал и пошел дальше. Как быть в таком случае?

— Даже если пострадавший утверждает, что чувствует себя хорошо, часто это мнимое благополучие. При черепно-мозговой травме есть так называемый светлый промежуток. После его окончания, когда гематома увеличилась и сдавила мозг, человек на ходу может упасть в обморок. А бывает, что пострадавший день-два сидит дома, и сначала ему плохо, но затем состояние как будто улучшается. Однако в результате пациента привозят в отделение уже в коме.

Признаки сотрясения мозга Появление тошноты, иногда рвоты.

Головокружение.

Головная боль.

Трудно наклонить голову, чтобы коснуться подбородком грудной клетки.

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