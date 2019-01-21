- 12:23 Мороз, снег и ветер: синоптик рассказала о погоде в Киеве 23 января
- 12:21 В селе под Одессой резко увеличилось количество детей, заболевших корью
- 12:17 В России рассказали, как пленным украинским морякам хорошо в тюремной больнице
- 12:09 Российская академия наук передумала присваивать патриарху Кириллу звание профессора
- 11:48 Дело Вышинского: в России открыли уголовное производство против следователя СБУ
- 11:48 Пришлось вооружиться топором: Усик на отдыхе с честью вышел из нештатной ситуации
- 11:46 Украина в «треугольнике смерти»: как 100 лет назад провозгласили «Акт злуки»
- 11:43 «Динамо» — «Стяуа»: онлайн-видеотрансляция матча
- 11:39 Одна из фавориток неожиданно отказалась от участия в отборе на «Евровидение»
- 11:39 Стали известны детали проверки подсолнечного масла самых популярных торговых марок
У тех, кто отказывается от мяса, повышается риск переломов: чем опасно вегетарианство
В последние годы все больше людей отказываются от мяса. Согласно статистике Веганского общества (зарегистрировано в Великобритании), за последнее десятилетие число вегетарианцев увеличилось в четыре раза. Но профессор Крис Эллиотт из Института мировой пищевой безопасности предостерегает: вегетарианство вредно для костной и нервной систем.
Как правило, вегетарианцы исключают не только мясо, но и рыбу, яйца, молочные продукты.
По подсчетам специалистов, в мире примерно два миллиарда человек страдают от скрытого голода. Ученых настораживает то, что количество таких людей растет не только в развивающихся, но и в развитых странах. Например, в США у 25 процентов детей отмечается дефицит магния, кальция, витаминов А, D и Е. Специалисты объясняют это тем, что люди, в том числе дети, стали употреблять больше нездоровой пищи, а также сознательно отказываются от многих продуктов, например, мяса, часто сидят на диетах.
Однако в некоторых случаях вегетарианство может быть полезно. Ученые из США, проанализировав данные девяти исследований, выяснили, что вегетарианская диета помогает контролировать уровень инсулина и холестерина в крови. Ведь растительная пища богата клетчаткой и содержит мало жиров. Благодаря этому у людей с диабетом второго типа снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Читайте также: Почему зимой полезна жирная пища и как питаться при гриппе и ОРВИ, — советы врача
Но все же специалисты выступают против строгого вегетарианства. Если человек уж отказывается от мяса, то желательно употреблять рыбу и молочные продукты. Детям вегетарианство абсолютно противопоказано, ведь в мясе содержатся незаменимые аминокислоты, которые необходимы растущему организму. Растительные белки есть в бобовых, орехах, грибах. Такие продукты обязательно должны быть в рационе людей, которые не едят мясную пищу.
Каких веществ недополучает организм, когда человек ест только растительную пищу
Витамина D и кальция, поэтому у вегетарианцев в три раза чаще, чем у других, случаются переломы костей.
Йода. Из-за его дефицита у людей, предпочитающих растительную пищу, нередко развиваются болезни щитовидной железы.
Жирных кислот омега-3. При их недостатке повышается риск сердечных недугов.
Витамина В12. Из-за его нехватки человека беспокоят слабость, повреждение нервов, анемия.
Белка. Его дефицит приводит к серьезному снижению иммунитета. Ученые говорят, что дефицит питательных веществ может дать о себе знать не сразу, а спустя годы.
О том, какой вред вегетарианство наносит детскому и подростковому организму, читателям «ФАКТОВ» рассказала педиатр Светлана Онысько в материале: «Нам пришлось спасать полуторагодовалую малышку, которой мама-вегетарианка не давала ничего, кроме грудного молока».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 1 м/с С
Давление: 752 мм