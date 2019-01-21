Здоровье

У тех, кто отказывается от мяса, повышается риск переломов: чем опасно вегетарианство

В последние годы все больше людей отказываются от мяса. Согласно статистике Веганского общества (зарегистрировано в Великобритании), за последнее десятилетие число вегетарианцев увеличилось в четыре раза. Но профессор Крис Эллиотт из Института мировой пищевой безопасности предостерегает: вегетарианство вредно для костной и нервной систем.

Как правило, вегетарианцы исключают не только мясо, но и рыбу, яйца, молочные продукты.

По подсчетам специалистов, в мире примерно два миллиарда человек страдают от скрытого голода. Ученых настораживает то, что количество таких людей растет не только в развивающихся, но и в развитых странах. Например, в США у 25 процентов детей отмечается дефицит магния, кальция, витаминов А, D и Е. Специалисты объясняют это тем, что люди, в том числе дети, стали употреблять больше нездоровой пищи, а также сознательно отказываются от многих продуктов, например, мяса, часто сидят на диетах.

Однако в некоторых случаях вегетарианство может быть полезно. Ученые из США, проанализировав данные девяти исследований, выяснили, что вегетарианская диета помогает контролировать уровень инсулина и холестерина в крови. Ведь растительная пища богата клетчаткой и содержит мало жиров. Благодаря этому у людей с диабетом второго типа снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Но все же специалисты выступают против строгого вегетарианства. Если человек уж отказывается от мяса, то желательно употреблять рыбу и молочные продукты. Детям вегетарианство абсолютно противопоказано, ведь в мясе содержатся незаменимые аминокислоты, которые необходимы растущему организму. Растительные белки есть в бобовых, орехах, грибах. Такие продукты обязательно должны быть в рационе людей, которые не едят мясную пищу.

Каких веществ недополучает организм, когда человек ест только растительную пищу Витамина D и кальция, поэтому у вегетарианцев в три раза чаще, чем у других, случаются переломы костей. Йода. Из-за его дефицита у людей, предпочитающих растительную пищу, нередко развиваются болезни щитовидной железы. Жирных кислот омега-3. При их недостатке повышается риск сердечных недугов. Витамина В12. Из-за его нехватки человека беспокоят слабость, повреждение нервов, анемия. Белка. Его дефицит приводит к серьезному снижению иммунитета. Ученые говорят, что дефицит питательных веществ может дать о себе знать не сразу, а спустя годы.

О том, какой вред вегетарианство наносит детскому и подростковому организму, читателям «ФАКТОВ» рассказала педиатр Светлана Онысько в материале: «Нам пришлось спасать полуторагодовалую малышку, которой мама-вегетарианка не давала ничего, кроме грудного молока».

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