Под Одессой учительница принесла на урок боевую гранату

Происшествия

В пятницу, 25 января, в средней школе № 4 города Измаила (на юге Одесской области) поднялся переполох. На линию «102» поступила информация о том, что в учебное заведение принесли боевую гранату, которая «вот-вот может взорваться».

Прибывшие на место вызова полицейские выяснили, что звонила директор школы. Более того, в кабинете военной подготовки действительно обнаружили гранату РГД-5 со сломанной чекой. Всех учащихся и преподавателей срочно эвакуировали из здания.

«Учитель объяснил, что опасный предмет ему принесла его 68-летняя коллега, — рассказали в полиции. — Последняя же абсолютно спокойно заявила, что эта граната — учебная, а нашла она ее еще 22 года назад, в купленном ею доме».

У руководства учебного заведения несколько иная точка зрения, потому директор и обратилась в полицию. Правоохранители вызвали из Одессы взрывотехников, которые должны дать свое заключение о том, чем на самом деле является принесенный в учебное заведение предмет и насколько он опасен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Тернополе в жилом доме взорвалась граната. Компания мужчин отмечала праздник, и один из них решил похвастаться умением управляться с гранатой и надел кольцо на палец. В результате неосторожного обращения с боеприпасом прогремел взрыв.

А на Львовщине задержали священника Российской истинно-православной церкви, у которого нашли несколько десятков патронов для стрельбы из пистолетов и пулеметов, пистолет и ручную гранату РГД-5.

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