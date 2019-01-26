Пропали важные документы: новые детали в деле о резонансном ДТП в Харькове

Происшествия

28 января в Киевском районном суде Харькова должны начаться дебаты в резонансном деле Зайцевой и Дронова, которых обвиняют в гибели шести человек в результате кровавого ДТП в Харькове. Но так как на последнее судебное заседание явились не все фигуранты дела, дебаты все-таки придется отложить. В любом случае в резонансном судебном процессе наметился прогресс. Наконец-то была найдена один из ключевых свидетелей — эксперт Елена Федирко, которую не могли отыскать полгода. Именно этот эксперт первой проводила осмотр Алены Зайцевой на месте происшествия и установила, что 20-летняя дочь харьковского бизнесмена в тот момент, когда она на Lexus въехала на тротуар возле перехода, где стояли люди, находилась под воздействием опиатов. Эксперт осмотрела главную виновницу кровавого ДТП визуально, а также взяла у нее анализы. Но вскоре Елена Федирко пропала.

— Сотрудники полиции по распоряжению суда должны были доставить свидетеля в суд. Это был не принудительный привод. Прибыли по адресу. Дома эксперта не оказалось. Может быть, она вышла на базар, может, уехала на море. Об этом и был уведомлен суд. Существует такая процедура, существуют такие правила. Если судья сочтет, что Федирко является очень важным свидетелем и ее необходимо доставить во что бы то ни стало, свидетеля будут разыскивать. Вплоть до подачи ее в розыск, — рассказали «ФАКТАМ» в харьковской областной полиции.

Отсутствие в суде эксперта Елены Федирко стало камнем преткновения для адвокатов потерпевших. Ведь в деле неожиданно исчезли результаты экспертизы крови Зайцевой. Адвокаты обвиняемой, воспользовавшись этим фактом, тут же заявили: отчет о результатах экспертизы сфальсифицирован. Только сама Елена Федирко, если бы она дала показания в суде, могла бы подтвердить или опровергнуть обвинения защитников Зайцевой.

Так как эксперта не могли найти, дело начало стопориться. В затягивании судебного процесса прокуратура обвинила адвокатов обеих сторон.

— То, что говорят адвокаты потерпевшей стороны о смягчающих или отягчающих вину обстоятельствах, не имеет принципиального значения. Мы считаем, что прокуратура свою работу выполнила. Вину — как Зайцевой, так и Дронова — мы доказали, — сказали «ФАКТАМ» в прокуратуре Харьковской области. — Приговор может прозвучать лишь тогда, когда у адвокатов подсудимых закончатся их бесконечные ходатайства. Это затягивает дело.

И вот Елену Федирко наконец-то доставили в суд. Она выглядела несколько растерянной. В перерыве судебного заседания на нее налетели с вопросами журналисты.

— Я не скрывалась, — оправдывалась эксперт. — Я просто не знала, что меня разыскивают. Постоянно общалась по телефону с Волковым (Игорь Волков — следователь по делу Зайцевой-Дронова. — Авт.). Мне никто не сказал, что я должна явиться в суд. А теперь меня сюда доставили принудительно.

— Мне показалось, что Елена Федирко чем-то напугана, — говорю адвокату потерпевших Ларисе Матвеевой.

— Да, такое впечатление могло сложиться. Федирко переживала о том, что в суд ее доставили принудительно. Но, послушайте, столько повесток ей присылали — она не являлась. Мы по своей инициативе отправляли на ее телефон sms-сообщения, но Федирко не реагировала. Поэтому как только было установлено ее местонахождения, эксперта сразу же принудительно доставили в суд.

— Выступление Федирко на судебном заседании многое прояснило?

— У меня двойственные чувства. На последнем заседании два часа допрашивали именно экспертов. Но они не всё смогли пояснить. Например, Федирко подтвердила, что экспертизу Зайцевой она провела полностью, о чем составила акт. Но теперь она неуверенно говорит о том, были у обвиняемой видимые признаки наркотического опьянения или нет. Мол, говорит, у нее после аварии на лбу была какая-то царапина. Зайцева, которую опрашивали на месте трагедии, то смеялась, то замыкалась в себе. И эксперт Федирко — специалист с 50-летним стажем — теперь говорит, что такое поведение могло быть и при черепно-мозговой травме. Но экспертиза установила: царапина на лбу Зайцевой — это просто царапина. Травмы головы не было.

— Напомните, по результатам первой экспертизы опиаты у Зайцевой были обнаружены?

— Да. Были обнаружены кодеин и фенобарбитал (фен — популярный в молодежной среде наркотик, который часто нелегально продают в ночных клубах. — Авт.). Загвоздка в том, что теперь эксперты не могут определить — количество обнаруженных опиатов превышает норму или нет. Оказывается, в Украине фактически отсутствует методика определения того, что мы называем наркотическим опьянением. По определению алкогольного опьянения нормы есть. 0,2 промилле считается превышающим норму. А по наркотикам такого нет.

Я задавала вопрос эксперту: «Кодеин — это наркотик?» «Не могу сказать, — ответила эксперт. — На этот вопрос вам лучше ответит токсиколог». Они не могли ничего сказать и о нормах опиатов в крови. Говорят, что впервые сталкиваются с требованием оценить эту норму.

— Лариса, в прокуратуре мне сказали, что показания экспертов, в том числе Федирко, которую не могли найти полгода, ничего не дают. Мол, они не обвиняют Зайцеву в употреблении наркотиков, а доказывают ее вину в гибели шести человек. И если бы не поиски Федирко, то приговор уже давно бы прозвучал.

— Для нас важны показания ключевого свидетеля Федирко, потому что мои клиенты хотят максимального наказания для виновников трагедии. Если в деле есть два смягчающих вину обстоятельства и ни одного отягчающего, обвиняемый может получить 2/3 максимального срока. То есть шесть лет. Максимальный — десять. Для нас и 10 лет — это ни о чем. Но это хотя бы что-то. И вот установить, была ли Зайцева в момент ДТП за рулем в состоянии наркотического опьянения, очень важно. Это отягчающее обстоятельство.

— А о каких смягчающих может идти речь?

— Прежде всего — полное возмещение ущерба потерпевшим. Представители семьи Зайцевой через подставных лиц давали какие-то деньги потерпевшим. Но не всем. Причем некоторые из потерпевших эти деньги возвращали.

Смягчающим обстоятельством могло быть и чистосердечное раскаяние.

— Не раскаялись? Хотя бы прощения у родственников погибших попросили?

— Дронов прочитал по бумажке заготовленный текст с извинениями. Зайцева тоже выступала и как-то невнятно сказала: «Простите. Я виновата. Больше за руль не сяду». Но мои клиенты не верят в искренность раскаяния Зайцевой.

— Скажите, как Алена Зайцева ведет себя в суде? По картинке в теленовостях она будто все время находится в каком-то заторможенном состоянии.

— Зайцева все время молчит. Если ей задают вопросы, то она обычно отвечает: «Солидарна со своим адвокатом». Всё. А остальное время она или в потолок смотрит, или прямо перед собой.

— Потерпевшие, наверное, тоже очень устали. Ведь уже полтора года длится процесс.

— Они измотаны. Но ходят на все заседания как на работу. Одна из моих подзащитных Оксана Евтеева, которая потеряла в том жутком ДТП свою младшую сестру и мужа, постоянно плачет. Последнее заседание проходило как раз в день рождения ее погибшей сестры Дианы. Так вот, о раскаянии. Потерпевшая плачет, а виновница спокойно смотрит в потолок. Выводы делайте сами.

Напомним, в страшной аварии в Харькове на улице Сумской 18 октября 2017 года погибли шесть человек, еще шестеро получили травмы. Оксана Евтеева потеряла мужа и свою младшую сестру. Девушка и сама угодила в больницу. Узнав о том, что вместе с мужем погибла и ее сестра Диана, Оксана написала ей трогательное письмо: «Моя малышка Ди… жизнерадостная и энергичная… та, что никогда не сдавалась… сегодня хочу написать о тебе или тебе… Ты всегда и всем говорила, что самая лучшая сестра — это я, но ей была ты… Мне не хватает тебя… твоей уверенности и прямолинейности… Ты любила всегда по-настоящему и дружила по-настоящему… Я всегда старалась тебя защищать от любых бед, но в самый ответственный момент у меня не вышло… Я не знаю, что могла сделать, чтобы спасти тебя, но мне кажется, что-то должна была… Ты была одним из двоих самых близких для меня, а теперь я не знаю, как смириться с тем, что тебя нет… Мы должны были дожить до старости, как ты и говорила, должны были вспоминать молодость и смеяться, должны были отметить твою лучшую свадьбу на белом песчаном пляже у теплого моря, стать крестными у детей друг друга… Ты всегда со мной и всегда рядом, малышка Ди, я хочу в это верить…»

Как ранее писали «ФАКТЫ», эксперты установили, что Зайцева мчалась на своем автомобиле со скоростью 106 километров в час. Кроме того, эксперты утверждают, что она могла остановиться перед светофором, но не сделала этого, что повлекло за собой гибель людей.

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