- 13:05 12 пассажиров пострадали из-за смерча в аэропорту Антальи
- 12:57 «Динамо» — «Спарта»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
- 12:45 Лавина накрыла группу туристов в Карпатах: первая информация о трагедии
- 12:34 «Шахтер» на сборах обыграл сильнейшую команду Азербайджана: видеообзор матча
- 12:24 Афера на переселенцах: раскрыта схема хищения миллионов бюджетных средств
- 12:19 На чердаке дома в Торецке нашли внушительный арсенал
- 12:06 Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования
- 11:50 Украинский вопрос надо будет решать: в России рассказали о серьезных проблемах в окружении Путина
- 11:45 Это суд не только над Януковичем, но и над Путиным, — Луценко
- 11:36 Украину назвали одной из стран-фавориток на «Евровидении-2019»
Лавина накрыла группу туристов в Карпатах: первая информация о трагедии
В горах Закарпатья снежная лавина накрыла группу туристов, один турист погиб. Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.
По его словам, трагедия произошла вечером 25 января у горы Стог в Раховском районе.
«Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб», — сообщил Москаль в Facebook.
Он подчеркнул, что спасатели отговаривали туристов от похода в горы в условиях лавинной опасности.
«Им ответили дословно так: „Не идите, ибо похороны очень дорого обходятся!“. Несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью», — рассказал подробности глава региона.
Спасшимся мужчинам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, и только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом.
В настоящее время киевляне вместе с группой спасателей пытаются отыскать тело товарища.
Напомним, 25 января на Закарпатье обнаружили потерявшегося в горах немецкого лыжника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 1 м/с Ю-3
Давление: 742 мм