Происшествия

Лавина накрыла группу туристов в Карпатах: первая информация о трагедии

В горах Закарпатья снежная лавина накрыла группу туристов, один турист погиб. Об этом в Facebook сообщил глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.

По его словам, трагедия произошла вечером 25 января у горы Стог в Раховском районе.

«Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб», — сообщил Москаль в Facebook.

Он подчеркнул, что спасатели отговаривали туристов от похода в горы в условиях лавинной опасности.

«Им ответили дословно так: „Не идите, ибо похороны очень дорого обходятся!“. Несмотря на предупреждение, все трое решили пойти в горы. Уже во время спуска они сорвали первую лавину, которая засыпала их до пояса. А потом сорвали вторую, которая накрыла их полностью», — рассказал подробности глава региона.

Спасшимся мужчинам пришлось переночевать со своим погибшим товарищем в палатке, и только утром они смогли связаться с аварийно-спасательным отрядом.

В настоящее время киевляне вместе с группой спасателей пытаются отыскать тело товарища.

Напомним, 25 января на Закарпатье обнаружили потерявшегося в горах немецкого лыжника.

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