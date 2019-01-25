Спасателям удалось разыскать потерявшегося в Карпатах немца

Происшествия

Закарпатские спасатели смогли отыскать в горах заблудившегося гражданина Германии. Как сообщила пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области, состояние здоровья туриста оценивается как удовлетворительное.

Обнаружили пропавшего в 18.13 в районе полонины Урда (в направлении села Косовская Поляна Раховского района).

«Состояние здоровья туриста удовлетворительное, в медицинской помощи он не нуждается», — говорится в сообщении.

Как сообщали «ФАКТІ», информация об исчезновении в Карпатах 47-летнего гражданина Германии, который катался на лыжах на Драгобрате, поступила спасателям около 20:00 24 января.

Напомним, инциденту предшествовала аналогичное приключение 34-летнего киевлянина, который пропал после катания на лыжах на горе Гемба. Выживший в экстремальных условиях Игорь Грищенко рассказал «ФАКТАМ», как ему удалось выжить без еды и огня.

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