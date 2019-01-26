На Донбассе погиб военный капеллан (фото)

Происшествия

В социальной сети Facebook побратимы назвали имя бойца, погибшего в селе Катериновка на Луганщине во время вражеского обстрела 25 января. Погибший был прапорщиком, стрелком 25-го отдельного мотопехотного батальона «Киевская Русь» 54 отдельной механизированной бригады (ОМБр).

В своем подразделении, где Виталий Анатольевич служил по контракту, и исполнял обязанности капеллана, хотя официально такую должность ни занимал. Но в свое время погибший закончил духовную семинарию, богословские курсы в Киеве. За что и получил позывной «Батюшка». Погибший родился 16 февраля 1965, жил в селе Софиевская Борщаговка под Киевом.

«Для бойцов он делал все, что должен капеллан. Очень смелый, честный и справедливый человек. Помогал всем обездоленным, покупал им продукты, давал деньги… Очень горькая потеря», — пишут о нем его однополчане.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе проведения ООС, сегодня утром 25 января российско-оккупационные войска обстреляли из противотанкового ракетного комплекса автомобиль с украинскими защитниками, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо получили ранения. Ракета попала в грузовик прямо на улице села в Попаснянском районе Луганщины, который украинская армия взяла под контроль прошлом году.

Ранее 22 января боевики на глазах у наблюдателей ОБСЕ обстреляли украинских саперов и газовщиков, обследующих газопровод Марьинка-Красногоровка в прифронтовой зоне Донецкой области.

Фото из соцсети Facebook

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