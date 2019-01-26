Спасатели из-за непогоды прекратили поиски тела туриста, погибшего под лавиной в Карпатах

Происшествия

В связи со сложными погодными условиями и лавинной опасностью был приостановлен поиск тела погибшего туриста, скончавшегося 25 января у горы Стог в Раховском районе. Об сообщили в ГСЧС.

«В связи с погодными условиями и лавинной опасностью были приостановлены поиски тела погибшего туриста, который погиб 25 января у горы Стог в Раховском районе, до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», туристов накрыла снежная лавина в Карпатах. Один турист погиб. Трагедия произошла вечером 25 января у горы Стог в Раховском районе.

В ближайшие сутки погоду на большей части территории Украины будут сложные погодные условия. Так, сильный снег ожидается на всей территории Украины, кроме западных областей, а в южной и восточной частях нашей страны снег перейдет в мокрый с дождем.

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