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Происшествия

Трагедия на Закарпатье: мать троих детей задушила младенца

22:59 27 января 2019   343
младенец
Инф. «ФАКТОВ»

Новая трагедия с новорожденным случилась в Закарпатье. Жительница Виноградовского района оказалась на скамье подсудимых за убийство новорожденного сына. Женщина вину не отрицала, но утверждала, что все произошло случайно. В итоге подсудимая отделалась условным сроком.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть младенца наступила вследствие асфиксии — перекрытия дыхательных органов мягким предметом. Свидетелей в деле не было. Подсудимая настаивала на версии о трагической случайности — якобы ночью во время сна она по неосторожности перекрыла рот и нос ребенку.

Как сообщает zakarpatpost, в ходе судебного процесса выяснилось, что обвиняемая не замужем, нигде не работает. Кроме погибшего новорожденного, на попечении жительницы Закарпатья остались еще двое детей.

Судьи учли личные обстоятельства матери. В итоге событие было квалифицировано как убийство по неосторожности. Обвиняемую приговорили к условному наказанию сроком на один год.

Напомним, ранее в Киеве продлили арест для горе-матери, оставившей запертыми в квартире малолетних детей. А в Одесской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехмесячного сына.

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