- 0:40 В Харькове задержали «смотрящего» и «держателя общака» области, — Нацполиция
- 0:11 Трагедия на свадьбе: в Перу рухнула стена во время брачной церемонии, погибли люди
- 23:40 Получатель не найден: раненых украинских моряков внезапно перевели из медчасти «Матросской тишины»
- 23:12 В Киеве факельным шествием почтили память героев Крут: опубликованы фото
- 22:59 Трагедия на Закарпатье: мать троих детей задушила младенца
- 22:17 Кличка «Хромой»: в Украину пытался проникнуть криминальный авторитет
- 21:49 Мощный взрыв в Гааге: появились сведения о пострадавших
- 21:19 Авто повисло на отбойнике: полицейские попали в жуткое ДТП под Днепром
- 21:19 «ВОЛЯ» выдвинула Юрия Деревянко на пост президента Украины
- 20:55 Под Одессой спасли детей, дрейфовавших на льдине
Трагедия на Закарпатье: мать троих детей задушила младенца
Новая трагедия с новорожденным случилась в Закарпатье. Жительница Виноградовского района оказалась на скамье подсудимых за убийство новорожденного сына. Женщина вину не отрицала, но утверждала, что все произошло случайно. В итоге подсудимая отделалась условным сроком.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть младенца наступила вследствие асфиксии — перекрытия дыхательных органов мягким предметом. Свидетелей в деле не было. Подсудимая настаивала на версии о трагической случайности — якобы ночью во время сна она по неосторожности перекрыла рот и нос ребенку.
Как сообщает zakarpatpost, в ходе судебного процесса выяснилось, что обвиняемая не замужем, нигде не работает. Кроме погибшего новорожденного, на попечении жительницы Закарпатья остались еще двое детей.
Судьи учли личные обстоятельства матери. В итоге событие было квалифицировано как убийство по неосторожности. Обвиняемую приговорили к условному наказанию сроком на один год.
Напомним, ранее в Киеве продлили арест для горе-матери, оставившей запертыми в квартире малолетних детей. А в Одесской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехмесячного сына.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 2 м/с C
Давление: 741 мм