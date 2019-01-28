Курсы доллара и евро снизились: как долго будет укрепляться гривня

Деньги

Минувшая неделя на валютном отечественном рынке была благоприятной для гривни, которая продолжает укрепляться. Так, на 28 января Нацбанк установил соотношение доллара к гривне на уровне 27,82 грн. Финансисты отмечают, что за семь дней гривня подорожала на 7 копеек, а с начала января — на 69 копеек.

— За прошедшую неделю гривня подорожала во всех сегментах валютного рынка на 0,2−1,7 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», с 21 января снизились с 28,03−27,87 грн до 27,78−27,57 (минус 0,9 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю опустились с 27,88−28,12 до 27,83−27,57 грн (минус 0,4−0,7 процента). На текущей неделе мы ожидаем умеренного роста курса гривни к доллару. На межбанке валюта США может торговаться вблизи отметки 27,7 грн, а наличный доллар в банках — около 27,8−28,0 грн.

Аналитики констатируют, что сейчас, в период расчетов по налоговым и коммунальным платежам, постепенно растет спрос на гривню, что и приводит к ее подорожанию.

— В конце минувшей недели стало видно, что валюты на межбанке не хватает, так как участники рынка гораздо больше заинтересованы в гривне в связи с проведением бюджетных и коммунальных платежей, — отметил директор казначейства «Банка Кредит Днепр» Олег Куринной. — По причине дефицита свободной гривни спрос на валюту уменьшился, и уже 24—25 января котировки доллара опустились ниже психологической отметки в 28 грн, а регулятор выкупал валюту на торгах по курсу 27,97 грн.

Наличный доллар заметно подешевел в кассах банков и в обменных пунктах. 28 января доллары продают по 27,73−27,78 грн. Банкиры считают, что до конца недели наличный доллар может упасть еще на 3—5 копеек.

Курс евро также заметно снизился. На 28 января Нацбанк определил стоимость европейской валюты на уровне 31,56−32,18 грн. То есть за неделю евро подешевел на 12 копеек, а с 1 января курс просел на 38 копеек. В обменных пунктах цены на евро снизились за неделю еще на 10—14 копеек: покупка — по 31,48−31,55 грн, продажа — 31,62—31,82 грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 2019 год обещает стать революционным в сфере банковских услуг в Украине. Так, вскоре появится возможность купить или продать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы или просто на почте. Кроме того, снять наличные со своей карточки можно будет прямо в магазине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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