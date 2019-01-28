Происшествия

Убийца был не один: по делу Ноздровской инициировали новое расследование

Народные депутаты намерены инициировать новое досудебное расследование в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом стало известно на заседании временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов, информирует РБК-Украина.

По словам адвоката по делу Александра Панченко, то, что одно лицо не могло совершить убийство, стало понятно сразу же после ознакомления с материалами уголовного производства.

«Проконсультировавшись со специалистами, мы выяснили, что там должно было быть несколько человек. Но на сегодняшний день мы ничего сделать не можем. Ведь полиция якобы не видит оснований для инициирования нового досудебного расследования», — сказал Панченко.

В связи с этим адвокат обратился к ВСК с просьбой способствовать проведению расследования и выразил готовность оформить эту просьбу документально. Он напомнил, что Россошанский ошибся при указании места убийства, а на последнем заседании суда по делу отказался от признания своей вины.

25 января 2019 года Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца арест обвиняемому в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской — Юрию Россошанскому.

Отметим, что родные и друзья убитой правозащитницы еще в июне 2018 года заявляли, что Россошанский не мог совершить убийство в одиночку.

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