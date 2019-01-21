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Возле пункта пропуска на Донбассе произошло смертельное ЧП
В понедельник, 21 января, на линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина. Об этом сообщает БФ «Право на защиту».
ЧП произошло утром, примерно в 9:00, в между «нулевыми» блокпостами. Мужчина 1946 года рождения вместе с женой направлялся со стороны оккупированной части Луганской области на украинскую территорию.
До «нулевого» блокпоста пенсионер не дошел 100 метров.
Причина смерти неизвестна, но по предварительной информации, у мужчины было больное сердце.
В последнее время очень часто поступают сообщения о смерти людей на линии разграничения в Донбассе.
Напомним, 5 января, в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе скончались двое жителей неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей. 10 января, в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» со стороны оккупированной территории Донбасса скончались три человека. 16 января, в районе контрольного пункта пропуска «Майорское» в очереди со стороны оккупированной Горловки умерла женщина.
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