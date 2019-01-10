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Происшествия

Не выдержало сердце: в КПВВ "Майорское" в течение дня зафиксировали три смерти

15:52 10 января 2019   655
очередь перед КПВВ на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 10 января, в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» со стороны оккупированной территории Донбасса скончались три человека. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько.

Напомним, в субботу, 5 января, в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда на оккупированную часть Донбасса скончались двое жителей неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

10 января умерли пожилые мужчины. У всех них не выдержало сердце.

По информации Приходько, в 7:00 «скорая» констатировала смерть Фаршадова Василия Анваровича 07.12.1959 г.р., в 8:15 — смерть Кушкова Юрия Ивановича, 25 11 1939 г. р., в 13:17 — смерть Шаповалова Василия Алексеевича, 11 02 1949 года рождения.

Наблюдатели СЦКК считают, что ответственность за смерть мирных жителей несут террористы самопровозглашенных «ЛДНР», которые искусственно создают длинные очереди и неорганизованность в работе КПВВ, чем подвергают людей опасности в холодное время года. Прежде всего такие очереди опасны для пожилых людей.

Как сообщали «ФАКТЫ», пророссийские боевики продолжают направлять людей через линию разграничения в темное время суток, когда пункты пропуска уже прекращают свою работу. Тем самым боевики подвергают жизни мирного населения большим опасностям. Так называемые таможенники «ДНР» провоцируют граждан оставаться на ночевку в «серой зоне», создавая предпосылки к угрозе жизни и здоровью этих людей, которые вынуждены спасаться на контролируемой территории Украины.

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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

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