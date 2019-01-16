Сердечный приступ: на линии разграничения на Донбассе умерла женщина

Происшествия

В среду, 16 января, в районе контрольного пункта пропуска «Майорское» со стороны оккупированной территории внезапно умерла женщина. Об этом в Тwitter сообщил блогер с ником «Фашик Донецкий».

«В пункте пропуска боевиков на дорожном коридоре „Горловка-Бахмут“ умерла женщина. Это четвертая смерть за последние несколько дней. Вата, кто держит людей за скот на блокпостах ваших? Не слышу», — пишет Фашик.

Смерть подтвердил и так называемый «глава» оккупационной администрации Горловки Иван Приходько в соцсетях.

«Внезапная смерть на КПВВ. Женщина, 1948 года рождения, Кахидзе ЛИ 01.12.1948 . Проживала Ждановка, улице Пархоменко, 21/2. Сердечный приступ», — написал он.

Напомним, 10 января в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» со стороны оккупированной территории Донецкой области в очереди на выезд скончались три человека. А 5 января в очередях на контрольных пунктах въезда-выезда на оккупированную часть Донбасса скончались двое жителей неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», штаб ООС предупредил всех пересекающих линию разграничения, что с 16 по 24 января в районе КПВВ «Майорское» будет проводиться ремонт линии электропередач. В связи с этим возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и в КПВВ «Майорское», что может привести к нестабильной работе баз данных Госпогранслужбы.

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