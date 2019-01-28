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Здоровье

Внезапный карантин из-за ОРВИ объявлен в николаевских школах

16:41 28 января 2019   891
девушка болеет гриппом
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении образования Николаевского городского совета, с 29 января до 1 февраля включительно в николаевских учебных заведениях, где заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией достигла 20% от числа учеников, отменены занятия. Пока речь идет об 11 общеобразовательных школах, экономическом лицее и академии детского творчества. Пойдут ли дети в школы после выходных, 4 февраля, будет зависеть от развития эпидситуации.

В понедельник, 28 января, в некоторых классах на уроки пришли меньше трети школьников.

По информации управления здравоохранения Николаевского городского совета уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 5%, в общей сложности заболели 3017 человек, в том числе учащихся школ — 824.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Украине превышен в пяти регионах. За вторую неделю января зафиксировано шесть смертей от гриппа.

Так, в понедельник, 28 января, на вынужденные каникулы ушли все школы Ужгорода, где значительно увеличилось количество заболевших гриппом.

Растет заболеваемость и в Киеве. Из-за гриппа карантин объявили уже в 25 столичных школах.

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