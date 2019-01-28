- 20:31 Полная беда: пророссийский блогер внезапно рассказал правду о жизни в Крыму
- 20:30 Евровидение-2019: стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины
- 20:28 Стало известно об отправке пустого лайнера из России в Венесуэлу
- 20:09 Опять перелом: самый дорогой футболист мира не поможет «ПСЖ» в матчах ЛЧ с «МЮ»
- 20:03 На Луганщине полицейские обнаружили тайный склад боеприпасов
- 20:02 Все школы и детсады Житомира закрываются на карантин
- 19:41 Киберполиция раскрыла крупную аферу в Darknet
- 19:36 Не пускают учеников в туалет: на Волыни разгорается скандал из-за странных порядков в школе
- 19:26 Николь Кидман вышла в свет с 19-летней племянницей: пресса подметила семейное сходство
- 19:16 Чтобы кожа оставалась упругой, надо следить за уровнем шести гормонов
Внезапный карантин из-за ОРВИ объявлен в николаевских школах
Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении образования Николаевского городского совета, с 29 января до 1 февраля включительно в николаевских учебных заведениях, где заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией достигла 20% от числа учеников, отменены занятия. Пока речь идет об 11 общеобразовательных школах, экономическом лицее и академии детского творчества. Пойдут ли дети в школы после выходных, 4 февраля, будет зависеть от развития эпидситуации.
В понедельник, 28 января, в некоторых классах на уроки пришли меньше трети школьников.
По информации управления здравоохранения Николаевского городского совета уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 5%, в общей сложности заболели 3017 человек, в том числе учащихся школ — 824.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Украине превышен в пяти регионах. За вторую неделю января зафиксировано шесть смертей от гриппа.
Так, в понедельник, 28 января, на вынужденные каникулы ушли все школы Ужгорода, где значительно увеличилось количество заболевших гриппом.
Растет заболеваемость и в Киеве. Из-за гриппа карантин объявили уже в 25 столичных школах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 740 мм