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Подстрелили случайно: в истории с нападением на полицейского в Харькове появилась неожиданная версия
У харьковских полицейских, расследующих покушение на их коллегу, 39-летнего сотрудника Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Алексея Логвиненко, появилась неожиданная версия о том, что исполнитель мог перепутать свою жертву с одним из местным бизнесменом, «держащим» ритуальный бизнес в Харькове.
Об этом стало известно журналистам «Надзвичайних новин».
Логвиненко был ранен утром 16 января возле подъезда его дома в Харькове на улице Краснодарской, 171 А. Пули попали правоохранителю в голову и шею. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления, установить их личности пока не удалось.
Сразу же после происшествия стало известно, что Логвиненко участвовал в расследовании убийства ветерана АТО Виталия Олешко. В связи с этим к причастности в покушении заподозрили заказчика нападения на Олешко. Этой версии придерживались коллеги пострадавшего правоохранителя,
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