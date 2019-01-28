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Исчезновение икон из Киево-Печерской лавры: в полиции сделали важное заявление
Об отсутствии в Киево-Печерской лавре нескольких предметов старины, которые музей передал мужскому монастырю УПЦ Московского патриархата в период с 1988 по 2000 годы и которых якобы не досчитались музейные работники во время последней инвентаризации, в Нацполицию не поступало никаких обращений. Следовательно, не было открыто уголовное производство из-за недостачи культурных ценностей в лавре.
Об этом сообщили в главном следственном управлении Национальной полиции в ответ на информационный запрос «Украинской правды».
«Согласно информации следственного управления ГУ Нацполиции в Киеве … и Единого реестра досудебных расследований, уголовные производства по указанному в запросе факту (о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре — ред.) за следственными подразделениями ГУ НП в Киеве не значатся», — говорится в ответе Нацполиции.
Также правоохранители сообщили, что не получали обращения от министерства культуры о недостаче артефактов, которые находятся в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киево-Печерской лавре нашли церковные драгоценности и святыни, которых не досчитались во время инвентаризации. По словам заместителя министра культуры Тамары Мазур, основная часть ценностей Киево-Печерской лавры, а также мощей сохранилась. Кроме того, заповеднику вернули две ценные иконы.
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