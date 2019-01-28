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Пожар в Черном море до сих пор не потушили
В Керченском проливе продолжается пожар на танкерах «Канди» и «Маэстро». По данным Росморречфлота, судно «Маэстро» горит, но огонь периодически прекращается, тогда как «Канди» же горит интенсивно и ровно.
Единственное, что могут сделать спасатели, это орошать судна, охлаждая прилегающие к очагам горения конструкции.
Пожар на двух суднах в Керченском проливе возник в понедельник, 21 января. Экипаж судов, ходивших под флагами Танзании, состоял из граждан Турции и Индии.
Стало известно, что одному из танкеров было запрещено заходить в порт из-за санкций.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
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