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Происшествия

Пожар в Черном море до сих пор не потушили

22:21 28 января 2019   190
Танкеры
Инф. «ФАКТОВ»

В Керченском проливе продолжается пожар на танкерах «Канди» и «Маэстро». По данным Росморречфлота, судно «Маэстро» горит, но огонь периодически прекращается, тогда как «Канди» же горит интенсивно и ровно.

Единственное, что могут сделать спасатели, это орошать судна, охлаждая прилегающие к очагам горения конструкции.

Пожар на двух суднах в Керченском проливе возник в понедельник, 21 января. Экипаж судов, ходивших под флагами Танзании, состоял из граждан Турции и Индии.

Стало известно, что одному из танкеров было запрещено заходить в порт из-за санкций.

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