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В Киеве под мостом Патона образовалась огромная пробка: машины стоят от моста Метро
Вечером в понедельник, 28 января, по причине дорожно-транспортного происшествия под киевским мостом Патона образовалась огромная пробка. Об этом пишет пользователь Denys Popovych.
«Вот что у нас творится под мостом Патона, в направлении Корчеватого. Джип загнали под самосвал, очевидно с пожаром. Пробка от моста метро. Вношу в эту пробку посильный вклад, ибо сжег в этом дерьме весь бензин. Благо АЗС уже недалеко…», — указывает он.
Позже он уточнил, что принес канистру и заправился, но многие автомобилисты остались стоять в очереди.
Причину появления затора поясняет информационный ресурс «Киев Оперативный». По информации журналистов, вечером возле моста Патона произошло серьезное ДТП: грузовик вылетел со встречной полосы и врезался в легковой автомобиль.
Отмечается, что грузовой автомобиль выехал со встречной полосы, проскочил отбойник и столкнулся с Nissan. Легковой автомобиль зажало между передними и задними колесами грузовика.
По предварительной информации, в аварии пострадала одна девушка. Подробности о потерпевших и причинах аварии выясняются. Машины получили серьезные механические повреждения. На месте работает патрульная полиция.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 28 января, международную трассу Киев— Чоп в районе Мукачево перекрыли из-за масштабного ДТП. Авария, в которой столкнулись пять автомобилей, произошла на отрезке Мукачево-Ужгород возле села Глубокое около 11 часов утра.
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