Происшествия

Даже не притормозил: в сети показали видео столкновения двух маршруток под Киевом

В сети показали момент столкновения двух маршруток под Киевом. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Боярке. Ранее сообщалось, что на трассе Киев — Чоп, на отрезке Мукачево-Ужгород, возле села Глубокое столкнулись пять автомобилей.

Видео столкновения опубликовал ресурс «Киев Оперативный». Сообщается, что маршрутки столкнулись на пересечении улиц Белогородская и Молодежная. Пока что ничего не известно о том, были ли пострадавшие в ДТП.

Из опубликованного видео не понятно, находились ли в маршрутных автобусах пассажиры — на кадрах лишь видно, что из столкнувшихся маршруток вышли два человека, которые рассматривали полученные машинами повреждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трассе Одесса — Киев произошло страшное смертельное ДТП: при столкновении трех машин погибли два человека, еще двое пострадали. ЧП произошло в районе населенных пунктов Гребенки и Мытница, где водитель автомобиля Volkswagen Passat столкнулся с грузовым автомобиля «ДАФ», после чего произошло столкновение еще с одним грузовиком — Mercedes, которым управлял гражданин другого государства.

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