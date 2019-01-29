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Любовные страсти: пенсионер насмерть забил избранницу за отказ выйти замуж (фото)
«Так не доставайся же ты никому!» — по такому принципу, очевидно, действовал «влюбленный» пожилой мужчина. Подозреваемого в убийстве 60-летней женщины задержали в Одессе во вторник, 29 января.
«Потерпевшую без признаков жизни обнаружила соседка, которая вызвала „скорую“, — сообщили в Суворовском отделе полиции. — Оперативникам удалось сразу выйти на след подозреваемого, и 69-летний мужчина признался в том, что пришел к возлюбленной с предложением выйти за него замуж…»
Уже выяснено, что он получил отказ в грубой форме, чего никак не ожидал. Поэтому схватился… за молоток, которым несколько раз ударил женщину по голове.
Во время осмотра жилища убитой обнаружилась пропажа ее золотой цепочки с кулоном, кошелька с деньгами и телефона.
Открыто уголовное производство по статьям «Разбой» и «Умышленное убийство» УК Украины. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другом случае «страстной любви» с печальным итогом, произошедшем в Одессе. Сожительница мужчины приревновала его к интернет-красавицам, с которыми он заигрывал в соцсетях, и ударила любимого ножом. 33-летнего выходца с Ближнего Востока увезли в больницу с проникающим ранением живота.
А в Киеве 64-летняя женщина, не желая расставаться с 47-летним супругом, который решил ее бросить, пыталась его зарезать.
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