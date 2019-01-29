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Дело Сенцова в ЕСПЧ будут рассматривать в приоритетном порядке
Европейский суд по правам человека вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, Олега Сенцова и Александра Кольченко.
Как сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на Telegram-канал главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, ЕСПЧ позднее уведомит о дальнейшем движении дела.
«Ранее принятое решение о том, что дело Олега Сенцова и Александра Кольченко будет отложено до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России, отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения», — сказал Чиков.
Напомним, Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в «создании террористической группировки» в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии города Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой «насильственного кормления».
Александра Кольченко задержали в центре оккупированного Симферополя 16 мая 2014 года, после чего перевезли в Москву. По версии российской стороны, его задержали по подозрению в причастности к взрывам возле памятника Ленину в Симферополе, к поджогам офисов «Русской общины Крыма» и бывшего представительства Партии регионов.
Сам Кольченко называл поджог двери офиса партии символическим жестом протеста и подчеркивал, что в здании никого не было. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Россия решила затянуть на неопределенный срок обмен документами с ЕСПЧ по жалобам украинских заключенных Сенцова и Кольченко, воспользовавшись уведомлением ЕСПЧ о приостановлении производства по жалобе «Сенцов против России» до завершения разбирательства по делу «Украина против России (Крым)».
В частности, жалоба Олега Сенцова в ЕСПЧ о нарушении его права на свободу и безопасность, а также применении к нему пыток (статьи 3 и 5 Конвенции по защите прав человека и основных свобод) была принята к рассмотрению еще осенью 2018 года. Российская сторона должна была предоставить суду требуемые документы до 16 января 2019 года.
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