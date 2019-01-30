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Происшествия

Смертельное ДТП под Одессой: появились фото погибших полицейских

9:53 30 января 2019   2006
Погибшие следователи
Инф. «ФАКТОВ»

Стали известны имена правоохранителей, погибших в страшном ДТП под Одессой вечером 29 января. На автодороге Одесса — Овидиополь столкнулись фура, легковой автомобиль и маршрутное такси.

Погибшие — следователи Лариса Крамаренко (1996 года рождения) и Олег Лысюк (1994 года рождения). Они находились в маршрутном автобусе, следовавшем по маршруту Каролино-Бугаз — Одесса. У Олега Лысюка недавно родилась дочь. В Министерстве внутренних дел выражают соболезнования родным погибших.

По предварительным данным, водитель маршрутки попытался обогнать попутное авто, выскочил на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и задел Mazda.

По данным Одесского городского совета, четверо пострадавших доставлены в Одессу: женщина — в областную клиническую больницу, двое мужчин — в городскую клиническую больницу № 11, еще одна женщина — в городскую клиническую больницу № 1.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире в ДТП разбился полицейский автомобиль, перевозящих с арестованных. Помощь понадобилась одной из конвойных, а также водителю другого авто.

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