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Страдавшая анорексией и весившая 29 килограммов британка начала есть и превратилась из "скелета" в красотку (фото)
Жительница британского графства Дербишир Энни Уиндли, считавшая себя слишком толстой, довела себя до анорексии. Вес девушки, которая в течение пяти лет съедала за день лишь один тост с джемом, снизился до 29 килограммов. Она выглядела, как ходячий скелет, и чуть не умерла от истощения. Пять раз 21-летняя британка, которая едва могла ходить от слабости, оказывалась в больнице.
В конце концов, как пишет Daily Star, Энни смогла преодолеть болезнь и показала результаты своего превращения, чтобы мотивировать других.
Уиндли говорит, что путь к выздоровлению начался с того, что однажды она съела целый шоколадный батончик, когда ей вдруг очень этого захотелось. Энни обнаружила, что после этого ее вес вовсе не увеличился. И перестала наконец бояться еды. С тех пор девушка пошла на поправку. Сейчас Энни, которая начала разумно питаться, весит 45 килограммов.
Уиндли говорит, что старые фотографии теперь ее пугают. Но в то время у нее в голове была одна мысль: есть как можно меньше. «Я отказывалась от еды. Если передо мной ставили тарелку лазаньи, меня начинало трясти… Я не могла находиться в одной комнате с едой», — вспоминает девушка.
Сейчас Энни полностью довольна своей внешностью. У нее есть бойфренд и друзья.
Она говорит, что хотела бы совершить путешествие в прошлое и попросить саму себя остановиться. Но раз уж это невозможно, Энни хочет, чтобы другие девушки не повторяли ее ошибок и не рисковали здоровьем.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что гормон голода стимулирует образование клеток мозга.
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