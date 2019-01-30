Политика

ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты популярного юмориста, бывшего силовика и скандального политика

В среду, 30 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сразу нескольких кандидатов в президенты на выборы 31 марта — руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского от партии «Слуга народа» и самовыдвиженцев — бывшего главу СБУ Игоря Смешко и политика Инну Богословскую. Соответствующее решение ЦИК принял в ходе заседания.

В настоящее время уже зарегистрировано 26 кандидатов в президенты Украины.

Напомним, лидер студии «Квартал 95» Владимир Зеленский заявил о своем желании баллотироваться на выборах президента Украины за несколько минут до Нового 2019 года в эфире телеканала «1+1», чем вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

Бывший глава СБУ Игорь Смешко, который заявлял, что отравления президента Ющенко не было, 13 января в интервью Дмитрию Гордону в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Украины.

Шоумена Зеленского на заседании не было. Проект постановления о регистрации его кандидатом зачитал член ЦИК Олег Диденко.

«Предлагается проектом решения зарегистрировать кандидата на пост президента Украины Зеленского. Образование высшее, проживает в Киеве. Выдать Зеленскому удостоверение кандидата установленной формы», — зачитал Диденко.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, кандидат имеет право как прийти, так и не прийти на заседание ЦИК.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук лично вручила удостоверения кандидатов Игорю Смешко и Инне Богословской, которые присутствовали на заседании комиссии.

Как ранее писали «ФАКТЫ», экс-нардеп Украины Инна Богословская в последнее время замечена в скандальном поведении на телеэфирах. Так, 25 января в прямом эфире Богословская обозвала «барином» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Гримчака. Ранее в эфире политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» экс-регионалка ударила бывшего министра транспорта и связи Евгения Червоненко.

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