Шестилетнюю девочку может спасти медицинская марихуана, но в Украине такие препараты под запретом

Здоровье

30 января на сайте Верховной Рады Украины зарегистрирована петиция с требованием легализовать лекарства на основе конопли. Эти препараты называют медицинским каннабисом, или медицинской марихуаной. Они дают шанс сохранить жизнь и начать нормально развиваться детям, больным тяжелой формой эпилепсии.

— У моей дочки Даши бывает по 10—12 приступов эпилепсии в сутки, и так каждый день, — рассказала «ФАКТАМ» Ольга Ткаченко, мама шестилетней девочки больной фармакорезистентной эпилепсией из города Белая Церковь, Киевской области. — Дашенька заболела этим тяжелейшим недугом, когда ей было 3 месяца от роду. Обычные препараты ей не помогают. От них только одни пробочные эффекты. В 3 года дочке сделали операцию на головном мозге, но толку от этого, к сожалению, оказалось мало: приступы протекают во все более тяжелой форме, их количество растет. Скоро Даше исполнится 7 лет, но она осталась на уровне развития трехмесячного ребенка: не сидит, не ходит, не ползает, не разговаривает, не понимает слов, ест протертую пищу и только лежа. Врачи предупредили: попытки наладить контакт с Дашей приводит к стимуляции ее мозга, а это увеличивает количество эпилептических приступов. Каждый такой приступ — это гибель определенного количества клеток мозга у дочери.

Я не могу идти на работу — нужно быть рядом с дочкой. Врач говорит, что ничем помочь Даше не может. Однако я не имею права опускать руки. Полгода назад нашла в интернете информацию о конкретных историях детей из других стран, имеющих такой же диагноз, как у моей дочери. Например, один мальчик в Польше уже находился в коме, доктора предупредили родителей, чтобы готовились к худшему. Но когда этому ребенку начали вводить лекарства на основе конопли, он пошел на поправку. У меня вся надежда на эти препараты, но они в Украине под запретом — из-за того, что конопля содержит наркотические вещества.

*Ольга Ткаченко: «У дочери происходит по 10—12 приступов эпилепсии в день»

— В развитых странах уже давно и успешно используют такие лекарства, в том числе в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Дании, Франции, Швейцарии, Италии, Чехии, Польше, — заявил адвокат общественной организации Українська асоціація медичного канабісу" Геннадий Шабас. — Всемирная организация здравоохранения призвала все страны мира урегулировать вопрос с использованием этих препаратов, но Украина пока что не отреагировала на этот призыв. Поэтому мы воспользовались имеющимся у граждан Украины правом разместить на сайте Верховной Рады петицию. В ней содержится требование разрешить использование препаратов медицинского каннабиса. Чтобы парламент принял петицию к рассмотрению, нужно чтобы за нее проголосовало не менее 25 тысяч человек за 90 дней.

— Эти препараты необходимы также для лечения постравматических психических расстройств у ветеранов АТО, — говорит ассистент кафедры Национального медицинского университета имени Богомольца, ветеран АТО, старший лейтенант Святослав Прохоров. — Насколько это важно, проиллюстрирую на примере ветеранов войны во Вьетнаме. На ней погибло 58 тысяч американских солдат. Из тех, кто вернулся на родину, 60 тысяч покончили жизнь самоубийством. У 90 процентов ветеранов той войны распались семьи. И все потому, что в то время (1960 — 1970-е годы) не умели толком лечить постравматический синдром.

У нас уже около 340 тысяч участников боевых действий. Около 80 процентов них страдают постравматическим синдромом. Препараты на основе конопли могут оказать им действенную помощь. Замечу, что уже более 1000 участников АТО, к сожалению, покончила жизнь самоубийством.

— Мой родственник умирал в хосписе от неизлечимой болезни, переживая при этом страшные боли, — говорит член организации «100 процентiв життя» Дмитрий Шеренбей. — Обычные обезболивающие ему не помогали. Я достал препарат на основе медицинского каннабиса, и он сработал: последние две недели своей жизни близкий мне человек не мучился от ужасных болей, мог спокойно общаться с нами, есть и пить. Препаратами медицинского каннабиса лечат целый ряд заболеваний, среди которых рассеянный склероз, глаукома, депрессия… Поэтому число людей в Украине, нуждающихся в них оценивается в 2 миллиона человек, около 20 тысяч из них — дети.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что пальмовое масло так же вредно, как сигареты и алкоголь.

*Фото автора

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