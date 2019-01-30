Грипп в Украине: на карантин закрылись школы Мелитополя и Бердянска

Здоровье

В двух крупных городах Запорожской области объявлен карантин. Из-за вспышки гриппа и ОРВИ будут закрыты школы 100-тысячного Бердянска и 150-тысячного Мелитополя. Кроме школ, на время карантина отменяются занятия во всех внешкольных группах, кружках, секциях. Такие меры приняты, чтобы сдержать распространение опасного вируса.

В Мелитополе карантин вводится с 31 января до 11 февраля включительно и возможно будет продлен. В Бердянске школы ушли на вынужденные каникулы с 30 января по 4 февраля. Детсады работают в прежнем режиме.

Запорожская область пока не входит в число тех регионов, где превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. Тем не менее, учитывая, что с начала сезона (с октября 2018 года) в Украине переболели 7,7% населения и зарегистрировано 28 летальных случаев, в области решили принять меры. В первую очередь, решено обратить внимание на школы, поскольку из всех госпитализированных 75% - это дети и подростки.

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