Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Здоровье

Исследователи из Университета Эдинбурга решили доказать, что утверждение людей, не желающих заниматься спортом о том, что им просто не хватает времени, совершенно лишено основания. Об этом пишет MedDaily.

Ученые провели ээксперименты с участием 10 полных представителей сильного пола, которые показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки продолжительностью всего 15 минут три раза в неделю улучшают чувствительность к инсулину настолько же, насколько этого позволяют добиться традиционные физические нагрузки продолжительностью в 45 минут.

Исследователи отмечают, что чувствительность к инсулину — это маркер диабета второго типа, а результаты эксперимента предполагают, что короткие вспышки интенсивной физической активности защищают мужчин с лишним весом от этой болезни.

Заболеваемость диабетом второго типа в развитых странах приобретает эпидемические масштабы из-за всплеска популярности западного питания, то есть фастфуда — огромного количества жареной и мучной пищи. Сегодня уже более 25% взрослых жителей развитых стран имеют ожирение, хотя еще 15 лет тому назад их число не превышало 10%.

Диабет второго типа возникает в тот момент, когда чувствительность к инсулину в организме снижается, из-за чего происходят скачки сахара в крови. Лишний вес является ключевой причиной развития этого метаболического расстройства, среди основных симптомов которого усталость, повышенное чувство жажды и частые мочеиспускания. Нелеченый диабет приводит к таким серьезным проблемам, как ослабление зрения, болезни сердца и нервов.

Поэтому единственным выходом для мужчин, считают исследователи, являются посильные 15 тренировки три раза в неделю, которые помогут им улучшить свое самочувствие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лишний вес зимой накапливается из-за недостатка солнечного света.

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