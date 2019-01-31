- 4:55 Без войны умрете: в РФ вспомнили страшное пророчество Матроны Московской о конце света 1 февраля 2019 года
- 4:25 Легендарный Оззи отменяет концерты: основатель Black Sabbath пал жертвой серьезной болезни
- 3:56 Месяц или меньше: генерал назвал срок, необходимый войскам Путина для подготовки к широкомасштабному вторжению
- 3:25 Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
- 2:31 Токио вернулся к проекту «Великая Япония до Урала», — росСМИ
- 2:17 Нудисты-разрушители: любителей секса на пляже обвинили в порче популярного курорта
- 1:55 Томные и страстные: фотограф представил новую серию ню-снимков изящных девушек
- 1:25 Короткие юбки помогают женщинам строить карьеру, — исследование
- 0:55 В САП назвали вероятную дату создания в Украине Антикоррупционного суда
- 0:34 Ульяна Супрун скоро уедет из Украины: астролог Влад Росс сделал интересный прогноз
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Исследователи из Университета Эдинбурга решили доказать, что утверждение людей, не желающих заниматься спортом о том, что им просто не хватает времени, совершенно лишено основания. Об этом пишет MedDaily.
Ученые провели ээксперименты с участием 10 полных представителей сильного пола, которые показали, что высокоинтенсивные интервальные тренировки продолжительностью всего 15 минут три раза в неделю улучшают чувствительность к инсулину настолько же, насколько этого позволяют добиться традиционные физические нагрузки продолжительностью в 45 минут.
Исследователи отмечают, что чувствительность к инсулину — это маркер диабета второго типа, а результаты эксперимента предполагают, что короткие вспышки интенсивной физической активности защищают мужчин с лишним весом от этой болезни.
Заболеваемость диабетом второго типа в развитых странах приобретает эпидемические масштабы из-за всплеска популярности западного питания, то есть фастфуда — огромного количества жареной и мучной пищи. Сегодня уже более 25% взрослых жителей развитых стран имеют ожирение, хотя еще 15 лет тому назад их число не превышало 10%.
Диабет второго типа возникает в тот момент, когда чувствительность к инсулину в организме снижается, из-за чего происходят скачки сахара в крови. Лишний вес является ключевой причиной развития этого метаболического расстройства, среди основных симптомов которого усталость, повышенное чувство жажды и частые мочеиспускания. Нелеченый диабет приводит к таким серьезным проблемам, как ослабление зрения, болезни сердца и нервов.
Поэтому единственным выходом для мужчин, считают исследователи, являются посильные 15 тренировки три раза в неделю, которые помогут им улучшить свое самочувствие.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лишний вес зимой накапливается из-за недостатка солнечного света.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 741 мм