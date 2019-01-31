27.50 / 27.75 31.43 / 31.86
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Расстрел семьи в Николаеве: выяснились резонансные детали происшествия

13:09 31 января 2019   1644
Расстрел в Николаеве
Инф. «ФАКТОВ»

Михаил Белов, расстрелянный вместе с супругой у здания Ленинского районного суда Николаева, неоднократно жаловался на то, что его хотят убить. Убийством ему угрожал Герасим Б., который впоследствии свою угрозу выполнил.

Об этом сообщает издание «Новости-N» со ссылкой на источник в прокуратуре. Сообщается, что в день гибели Белов перед судом заехал к следователю и вновь пожаловался на угрозы. После судебного заседания одессит должен был вновь побывать у следователя, но был застрелен Герасимом Б.

Также сообщается, что сына стрелка, который также был на месте преступления, отпустили после опроса. Молодой человек, который попытался скрыться, не задержан, поскольку проходит в уголовном производстве в качестве свидетеля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трагедия в Николаеве произошла после того, как суд вынес решение по имущественному спору. Судились потерпевшие, супруги из Николаева, и одессит Герасим Б. из-за одолженных последним и не возвращенных денег — 40 тысяч долларов. Суд обязал заемщика вернуть деньги с процентами. После этого ответчик Б. из карабина «Сайга» хладнокровно расстрелял оппонентов, когда они беседовали со своим адвокатом. Сначала выстрелил мужчине в живот, а затем несколько раз в женщину, которая пыталась убежать. Женщина скончалась на месте, мужчина — в карете скорой помощи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 742 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины