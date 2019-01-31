Расстрел семьи в Николаеве: выяснились резонансные детали происшествия

Происшествия

Михаил Белов, расстрелянный вместе с супругой у здания Ленинского районного суда Николаева, неоднократно жаловался на то, что его хотят убить. Убийством ему угрожал Герасим Б., который впоследствии свою угрозу выполнил.

Об этом сообщает издание «Новости-N» со ссылкой на источник в прокуратуре. Сообщается, что в день гибели Белов перед судом заехал к следователю и вновь пожаловался на угрозы. После судебного заседания одессит должен был вновь побывать у следователя, но был застрелен Герасимом Б.

Также сообщается, что сына стрелка, который также был на месте преступления, отпустили после опроса. Молодой человек, который попытался скрыться, не задержан, поскольку проходит в уголовном производстве в качестве свидетеля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», трагедия в Николаеве произошла после того, как суд вынес решение по имущественному спору. Судились потерпевшие, супруги из Николаева, и одессит Герасим Б. из-за одолженных последним и не возвращенных денег — 40 тысяч долларов. Суд обязал заемщика вернуть деньги с процентами. После этого ответчик Б. из карабина «Сайга» хладнокровно расстрелял оппонентов, когда они беседовали со своим адвокатом. Сначала выстрелил мужчине в живот, а затем несколько раз в женщину, которая пыталась убежать. Женщина скончалась на месте, мужчина — в карете скорой помощи.

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