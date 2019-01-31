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"Встречусь со своим народом": главный церковник Путина собрался в Украину
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) собрался в Украину. Главный российский церковник пообещал, что приедет в Киев, но намекнул, что случится это в случае смены власти в Украине и прихода новых политических сил.
Объясняя, зачем ему понадобилось ехать в Украину, Кирилл заявил, что хочет помолиться в Киево-Печерской лавре и «встретиться со своим верующим народом».
Также Кирилл повторил неоднократно опровергнутые фейки российских пропагандистов о якобы захвате храмов в Украине и о якобы переходе украинских церквей к «другой системе ценностей».
Ранее в РПЦ заявили, что Вселенского патриархата для них больше не существует, а патриарх РПЦ Кирилл лично пригрозил Вселенскому патриарху Варфоломею «Божьим судом».
Напомним, глава РПЦ за свое десятилетнее пребывание в должности в Киев приезжал неоднократно, последний раз — летом 2013 года.
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