Сплошные ямы: сеть повергла в шок дорога под Киевом (видео)

Происшествия

В сети появилось видео, демонстрирующее плачевное состояние окружной дороги в Броварах под Киевом. Его выложила в Facebook пользователь Виктория Лесык.

«Броварская окружная — настоящий аттракцион», — прокомментировала она кадры, которые демонстрируют огромные выбоины, заполненные водой.

Отметим, что не далее чем 24 января на плохо расчищенной после сильного снегопада трассе Киев — Чернигов возле Броваров фура MAN попала в серьезное ДТП из-за плачевного состояния данного участка дороги.

В комментарии «ФАКТАМ» бровавчанин Алексей Ильин рассказал, что этот участок был создан специально для того, чтобы большегрузный транспорт мог объезжать Бровары и не создавать тянучки. Однако каждый год на дороге образуются огромные ямы, которые приходится объезжать даже грузовикам, а не то что легковушкам.

Кроме участка, где фура встала на дыбы, есть еще одна проблемная зона — мост через железнодорожные пути. Там также образовались огромные ямы, мимо которых приходится проезжать с черепашьей скоростью, лавируя. Те, кто не знают о ямах, потом стоят сразу за мостом на обочине и меняют погнутые колеса.

«ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места резонансной аварии.



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