27.50 / 27.75 31.43 / 31.86
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Сплошные ямы: сеть повергла в шок дорога под Киевом (видео)

16:08 31 января 2019   123
Дорога
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео, демонстрирующее плачевное состояние окружной дороги в Броварах под Киевом. Его выложила в Facebook пользователь Виктория Лесык.

«Броварская окружная — настоящий аттракцион», — прокомментировала она кадры, которые демонстрируют огромные выбоины, заполненные водой.

Отметим, что не далее чем 24 января на плохо расчищенной после сильного снегопада трассе Киев — Чернигов возле Броваров фура MAN попала в серьезное ДТП из-за плачевного состояния данного участка дороги.

В комментарии «ФАКТАМ» бровавчанин Алексей Ильин рассказал, что этот участок был создан специально для того, чтобы большегрузный транспорт мог объезжать Бровары и не создавать тянучки. Однако каждый год на дороге образуются огромные ямы, которые приходится объезжать даже грузовикам, а не то что легковушкам.

Кроме участка, где фура встала на дыбы, есть еще одна проблемная зона — мост через железнодорожные пути. Там также образовались огромные ямы, мимо которых приходится проезжать с черепашьей скоростью, лавируя. Те, кто не знают о ямах, потом стоят сразу за мостом на обочине и меняют погнутые колеса.

«ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места резонансной аварии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 742 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины