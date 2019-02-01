Здоровье

В Одесской области новые правила приема не привитых от кори детей в школы и детсады

В Одесской области дети, не привитые от кори, будут допускаться к посещению школы или садика только по решению медкомиссии. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в областной администрации, сославшись на соответствующий совместный приказ руководства департаментов здравоохранения, образования и науки, а также регионального лабораторного центра Минздрава.

«Если ребенок не получил прививки из-за противопоказаний, его могут допустить в школу или детсад при благополучной эпидситуации, — уточнили в обладминистрации. — Если после прохождения медкомиссии в получении разрешения будет отказано, могут предложить проходить обучение индивидуально».

Напомним, с начала года в Одесской области зафиксировали 303 случая заболевания корью.

«В течение последней недели заболеваемость выросла в два раза за счет вспышки в селе Шевченково Килийского района, — сообщила руководитель департамента здравоохранения обладминистрации Елена Теряева. - Во всех одесских медучреждениях есть бельгийская вакцина от кори для прививания детей».

Кaк сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины — за четвертую наделю января в Одесской области зарегистрированы 139 новых случав кори. В самом областном центре отмечается повышение числа заболевших в четыре раза: 110 случаев против 28. Вообще же больше всего заболевших зафиксировано именно в областном центре — 142. Количество госпитализированных с корью одесситов также возросло на 18 процентов (77 пациентов против 65).

В Килийской территориальной общине (на юге области) также растет количество заболевших этим опасным инфекционным заболеванием, уже их 95 официально зафиксированных. Больше всего в селе Шевченково, в самой Килие — уже четверо заболевших. Из-за роста заболеваемости корью в Килийской ОТГ продлен карантин в школах до 6 февраля.

Как сообщали «ФАКТЫ, ограничения на посещение детских садов и школ для невакцинированных детей ввели и в Черновицкой области, где в январе корью заболели почти 800 человек.

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