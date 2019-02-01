Николаевского стрелка арестовали без права залога

Происшествия

В пятницу, 1 февраля, в Николаеве взяли под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога мужчину, который 30 января смертельно ранил из огнестрельного оружия супружескую пару. Такое решение принял Центральный районный суд города.

«Суд избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога», — говорится в сообщении полиции Николаевской области.

Напомним, 30 января днем в Ингульском районе Николаева у здания Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов, жителей Одессы, после чего был задержан сотрудником полиции на месте преступления. Женщина погибла на месте, мужчина — в карете «скорой помощи».

Задержанный, 1966 г. р., был ответчиком по делу по долговым обязательствам между ним и жертвами, рассматривавшимся в тот день. Суд вынес решение в пользу супругов, после чего злоумышленник на улице у здания суда достал из машины огнестрельное оружие и произвел в них несколько выстрелов. Стрелявшего задержал проезжавший мимо работник Ингульского отдела полиции.

Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Кроме того, начальник Николаевского главка Нацполиции Иван Выговский инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов в деле погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по информации народного депутата Антона Геращенко, 10 лет назад мужчина одолжил у будущих жертв 40 тысячах долларов, которые должник не хотел возвращать. А суд обязал его это сделать с процентами.

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