В Одессе суд арестовал 75-летнего виновника резонансного ДТП (фото)

Происшествия

В пятницу, 1 февраля, Киевский районный суд Одессы отправил в СИЗО 75-летнего водителя грузовика Volvo. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смертельную аварию на трассе под Одессой: погибли два человека, следователи Нацполиции. С серьезными травмами госпитализированы еще четыре пассажира маршрутки.

«Вечером, 29 января, находясь за рулем автопоезда с тягачом Volvo и полуприцепом-контейнеровозом, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу на автодороге Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши. Это привело к лобовому столкновению с пассажирским микроавтобусом Mercedes-Benz и легковым автомобилем Mazda, который двигался позади», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области,

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобуса — 22-летний мужчина и 24-летняя женщина (оба сотрудники полиции) погибли на месте. Еще один мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Водитель автомобиля Mazda находится в коме, экспертизы по тяжести травм других пострадавших пока не готовы», — отметил на судебном заседании прокурор, настаивая на том, что водитель должен быть взят под стражу. Он также отметил, что «этот человек не предоставил помощь пострадавшим».

Подозреваемый, у которого полувековой стаж вождения, свою вину не признает. На суде он заявил: «Я не согласен. Ехал по своей полосе. Трудно разобраться, кто виноват в данной ситуации…».

Адвокаты подозреваемого просили суд избрать для их подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Тем не менее суд арестовал водителя фуры на 59 суток без возможности внесения залога.

Ранее «ФАКТЫ» обнародовали фото следователей полиции, погибших в ДТП под Одессой.



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