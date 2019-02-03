27.42 / 27.60 31.33 / 31.69
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

ДТП с пострадавшими под Львовом заблокировало трассу Киев-Чоп (фото, видео)

20:06 3 февраля 2019   161
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими, которое заблокировало движение на оживленной трассе в районе села Пидбирцы. Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

По ее информации, столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала «скорая».

На данном участке трассы пришлось организовать реверсное движение.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал фото и видео с места ДТП.

На месте ДТП

Напомним, 3 февраля в России перевернулся автобус с детьми, уже известно о семерых жертвах.

Фото Катерина Рибій и Igor Zinkevych/Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 748 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины