Происшествия

ДТП с пострадавшими под Львовом заблокировало трассу Киев-Чоп (фото, видео)

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими, которое заблокировало движение на оживленной трассе в районе села Пидбирцы. Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

По ее информации, столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала «скорая».

На данном участке трассы пришлось организовать реверсное движение.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал фото и видео с места ДТП.

На месте ДТП

Напомним, 3 февраля в России перевернулся автобус с детьми, уже известно о семерых жертвах.

Фото Катерина Рибій и Igor Zinkevych/Facebook

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