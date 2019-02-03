Происшествия

В сети показали, сколько дней продержался положенный в дождь асфальт под Киевом

В сети ужасающее состояние дороги «Малая Александровка — Чубинское» под Киевом, Оказалось, что трассу отремонтировали всего около двух месяцев, однако сделали это в дождливую погоду. Фото опубликовал ресурс «Киев Оперативный».

«Когда в очередной раз вам будут рассказывать о том, что класть асфальт в снег/дождь „позволяет технология“ — покажите им эти фото. Асфальт продержался ровно 55 дней», — говорится в комментарии к фото.

Напомним, ранее в сети появилось видео, сделанное на окружной дороге в Броварах под Киевом. Автор ролика назвала дорогу настоящим аттракционом.

А тем временем в Киеве «засветились» ленивые дорожники, которые укладывали асфальт прямо в лужи, образовавшиеся в результате таяния снега.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter