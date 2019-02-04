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Во Львове "герой парковки" заблокировал движение троллейбусов: в сети показали фото
Во Львове зафиксировали очередного «героя парковки», который своим Mercedes-Benz заблокировал выезд из парка троллейбусов по улице Сечевых стрельцов. На место инцидента вызвали эвакуатор, сообщил в Facebook-группе Varta 1 Александр Камзолов.
Опубликованы фото с места инцидента.
В комментарии один из пользователь выложил информацию о владельце авто-нарушителя.
Напомним, в Киеве раздраженные пассажиры трамвая передвинули автомобиль, припаркованный на трамвайных путях.
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