Происшествия

В воскресенье, 3 февраля, в Харькове в одном из жилых районов при входе в подъезд на парня упала глыба льда. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные рваные раны лица и головы. Реакция коммунальщиков ограничилась тем, что на дом наклеили трафарет со словом «осторожно». Фото в Facebook опубликовали в группе «Типичный Харьков».

Напомним, на днях в Полтаве осколком ледяной глыбы, упавшей с крыши пятиэтажного жилого дома, была травмирована шестилетняя девочка.

В Харькове инцидент произошел на улице 23 августа, 77.

Подписчики группы возмущены произошедшим, отмечая, что на крыше еще остаются глыбы льда, которые, очевидно, «ждут следующего счастливчика, входящего в подъезд».

Под постом оставили такие комментарии.

«Скорейшего выздоровления парню! Может когда-то включатся мозги у тех, кто должен за это отвечать».

«Вообще -то со времён царя Гороха над входом должен быть железобетонный козырёк от таких бед».

И кто должен за это отвечать???

«Зато цены повышают на коммуналку».

«Да такое сейчас по всему городу, к сожалению!!! Еще одна претендентка на падение находится во дворе дома 27 по ул. Свободы (Иванова), Козырька нет и шансов увернуться так же, если бахнет!!!»

«Всё как всегда: каждый год, из года в год, одна и та же проблема- сосульки убивают, ранят, калечат. Но работникам и начальникам всем извините на…, прости меня, нам денежки только платите и все тут».

«Коммунальные службы тарифы подняли, а выполнять работу не хотят. Вот потому и страдают граждане».

«Сижу дома, периодически слышно, как лёд грохочет с крыш на улице».

Как ранее писали «ФАКТЫ» подобное ЧП произошло и в Конотопе (Сумская область), где упавшая с крыши многоэтажного дома ледяная глыба тяжело травмировала несколько человек, один мужчина оказался в реанимации. У него проломлен череп.

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