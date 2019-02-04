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В Полтаве от падения глыбы льда снова пострадал ребенок
В понедельник, 4 февраля, всего через два дня после несчастного случая с падением глыбы льда на девочку в Полтаве, на той же улице Соборности пострадал еще один ребенок.
На этот раз кусок льда сорвался с крыши пятиэтажки, стоящей напротив Областного музыкально-драматического театра им. Н. В. Гоголя. Льдина задела 7-летнюю девочку, которая около 14:00 в сопровождении мамы возвращалась из школы. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.
Состояние девочки нетяжелое, переломов не выявлено, говорят врачи Полтавской детской городской клинической больницы, куда была доставлена пострадавшая.
В реанимации этой же больницы сейчас находится 6-летняя Маша Зволинская, впавшая в кому после того, как ее 2 февраля ударил осколок ледяной глыбы. Состояние Маши тяжелое, но стабильное, у нее наблюдается положительная динамика. По просьбе отца девочки неравнодушные полтавчане сдают кровь.
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Ситуации с сосульками на крышах домов и состоянию Маши Зволинской было в понедельник посвящено аппаратное совещание в Полтавском горсовете. Начальник жэо № 2 Александр Ландарь еще раз повторил, что в тариф возглавляемого им объедения не входит стоимость очистки крыш городских домов. По словам чиновников, за их состоянием должны следить сами жильцы.
«Это просто ужас какой-то, — возмущаются полтавчане в соцсетях. — А городская власть просто наблюдает за всем этим. Зачем вы давали номера телефонов диспетчеров горисполкома, если при жалобах и сообщениях о глыбах, нависших над головами людей, ничего не делаете!»
«Если б кто-то из начальства за такое сел, то было бы больше порядка, а то у нас любят делать крайними немного не тех», — считают другие.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Харькове упавшая с крыши глыба льда серьезно травмировала мужчину: сеть возмутили действия коммунальщиков.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..
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