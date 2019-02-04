Изнасилование и убийство женщины в Одессе: выяснились новые детали

Происшествия

В Одессе будут судить насильников, которых до сих пор полиция отказывалась признавать таковыми. Напомним, что подозреваемых в изнасиловании женщины, найденной мертвой в заброшенном подвале, задержали в Одессе. Инцидент произошел в конце октября прошлого года, тело несчастной нашли спустя неделю случайные прохожие. Тогда правоохранители заявляли, что ее смерть была не насильственной.

Как выяснилось в ходе расследования, после самостоятельного сбора и изучения журналистами всех фактов и обстоятельств ЧП версия, изложенная «ФАКТАМИ», оказалась верной.

«Как выяснилось позже, женщина была изнасилована, кроме того, исчезли ее вещи — кошелек и банковская карта, — подтвердили в полиции. — Хотя после первоначального осмотра места происшествия, куда выезжали следственно-оперативная группа, кинологи, руководство полиции и прокуратуры, свидетельств именно насильственного характера смерти обнаружено не было».

В полиции отмечают, что в ходе досудебного следствия была проведена кропотливая работа для выяснения обстоятельств происшествия. Полицейские допрашивали возможных свидетелей по делу, устанавливали связи 43-летней погибшей, провели ряд экспертиз.

«Упорный труд принес результат, — констатируют правоохранители. — Установили и задержали двух мужчин, на совести которых смерть женщины. Увидев потерпевшую в одном из дворов в курортном районе города, злоумышленники обокрали ее, затащили в подвал и, связав руки, вступили в половой контакт. После чего оставили несчастную в беспомощном состоянии, со связанными руками в подвале, где она и умерла…»

Досудебное следствие завершено. Подозреваемые арестованы. Обвинительный акт направлен в суд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Харькове задержали мужчину, изнасиловавшего и ограбившего провизора аптеки. Выяснилось, что золумышленник зашел в аптеку, в которой на тот момент отсутствовали покупатели, затащил девушку в подсобное помещение, где изнасиловал ее и забрал мобильный телефон.

Также «ФАКТЫ» писали о жутком случае, произошедшем в Одесской области. Там парень изнасиловал 11-летнюю девочку. Насильника задержали по горячим следам еще в феврале, после того как ребенка в полубессознательном состоянии и со следами обморожения рук и ног нашли в четыре часа утра в лесополосе, что в 6−7 километрах от села в Балтском районе Одесчины.

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