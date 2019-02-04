Новый обвал коллектора в Бердянске: озвучен прогноз восстановления водоснабжения

Происшествия

В Бердянске, где после запуска обводного коллектора, в центре города в нескольких местах произошла утечка стоков. Вечером воскресенья, 3 февраля, из-за нового обвала канализационного коллектора было отключено водоснабжение в районах Колония, Макорты, Слободка, Коса и части Центра, сообщает «Бердянск 24».

«Произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушения коллектора. Сейчас обустраивается временная перекачка стоков с этого участка», — такое сообщение от руководителя «Бердянскводоканала» опубликовал официальный сайт мэрии.

Заместитель городского головы Григорий Горячев считает, что монтаж обвода аварийного участка займет, по предварительной информации, нескольких дней.

«Сейчас определяем график подвоза воды по микрорайонам, где отсутствует водоснабжение», — цитирует Горячева «Бердянск 24».

Напомним, первая авария на коллекторе произошла 27 января. Люди не только остались без воды, но и были вынуждены до минимума сократить пользование канализацией.

Водоснабжение в городе было восстановлено в ночь с 1 на 2 февраля. В полиции открыли уголовное производство по статье «Служебная халатность». Было установлено, что во время капитального ремонта коллектора, который проводился в 2001—2002 годах, были использованы старые трубы. Новый ремонт оценили в 22 млн гривен.

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