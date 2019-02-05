Понедельник перестал быть самым опасным для сердца днем, — американские ученые

Здоровье

Исследователи из США определили, что вопреки многочисленным утверждениям, утро понедельника не является самым опасным для сердца временем суток. Согласно их заключению, самым опасным временем для сердца является послеобеденный период любого дня, сообщает журнал Heart Rhythm.

Ранее со стороны врачей звучали утверждения о том, что утро понедельника является наиболее стрессовым временем суток для организма и потому опасным для сердца. Новое исследование показало: понедельник может считаться неблагоприятным днем для сердца, — но ровно в той же степени, что и любой другой.

Учеными были проанализированы 2 631 случай внезапной смерти. Они установили: в большинстве случаев (31,6%) остановка сердца происходила в послеобеденное время дня. На первую половину суток пришлось 27,6% случаев скоропостижной смерти от остановки сердца. Вечером и ночью — 26,9%. Ранним утром — 13,9%.

Авторы исследования объясняют, почему понедельник перестал быть самым опасным для сердечников днем, как это считалось раньше. По их словам, это произошло в связи с тем, что значительно изменился ритм жизни людей. Стрессовый фактор понедельников, вредящий здоровью сердца, был особенным из-за начала рабочей недели после выходных дней. Но сегодня мало кто из работающих людей может позволить себе полностью расслабиться и в субботу, и в воскресенье.

«Все сильно изменилось по сравнению с тем, что было 10−20 лет назад. Распространение интернета и смартфонов приводит к тому, что людей могут побеспокоить по рабочим вопросам даже ночью. Многие едва ли не круглосуточно находятся на связи. Подобный формат жизни повышает уровень кортизола в крови, в это вредно для сердца», — отметили научные эксперты.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики советуют в понедельник беречь желудок, а в четверг садиться на диету.

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