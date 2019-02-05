В Одессе пьяный водитель «догнал» полицейское авто: травмирован патрульный

Происшествия

В ночь на 5 февраля в Суворовском районе Одессы в автомобиль патрульной полиции врезалась иномарка, которой управлял пьяный водитель. В управлении патрульной полиции уточнили, что служебный автомобиль Toyota Prius остановился на запрещающий сигнал светофора, в него сзади на большой скорости врезался другой автомобиль. Пострадал инспектор. Его доставили в медицинское учреждение с закрытой черепно-мозговой травмой и телесными повреждениями.

Как выяснилось, мужчина — виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, что зафиксировали соответствующие замеры.

Но самое любопытное, что, когда патрульные в поисках понятых остановили другую машину, за рулем оказался пьяный… сотрудник полиции. Правда, не при исполнении служебных обязанностей. Тем не менее обоих водителей сопроводили в медучреждение для освидетельствования. «Все соответствующие материалы оформлены, — добавили в полиции. — Сейчас выясняются все обстоятельства и подробности происшествия».

В «параллельном режиме» привлекают к ответственности еще одного нетрезвого водителя, который пытался подкупить стражей правопорядка.

В том же Суворовском районе 44-летний местный житель, сев пьяным за руль «Мерседеса», не справился с управлением и въехал в забор. На место прибыли полицейские, которые зафиксировали правонарушения по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или другого имущества) КоАП. Мужчину доставили в медучреждение для проведения экспертизы. Там он попытался «договориться» с полицейскими за 10 тысяч гривен. Правоохранители отказались от взятки и сообщили о ней на спецлинию «102».

Правоохранители факт задокументировали. Поэтому, кроме административной ответственности, мужчина понесет еще и уголовную: начато соответствующее производство по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой пенсионерка на иномарке умышленно сбила полицейского. Между тем во Львове вдрызг пьяный водитель устроил гонки с полицейскими, спровоцировав несколько ДТП. А в Тернопольской области жертвами пьяного водителя стали двое прохожих и полицейский, которых он сбил на тротуаре.

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