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Происшествия

Вестерн под Одессой: подозреваемый в убийстве пытался скрыться от полицейских на коне (фото)

12:40 5 февраля 2019   361
Вестерн под Одессой: подозреваемый убийстве пытался скрыться от полицейских на коне (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Любашевском районе (на севере Одесской области) полицейские задержали мужчину, которого разыскивали по подозрению в убийстве. Операция неожиданно осложнилась, превратившись в настоящий вестерн — с верховой ездой и выстрелами.

Как сообщили в Раздельнянском отделе полиции, злоумышленник, которого разыскивали с 2017 года по подозрению в убийстве, «артистично вскочил на коня» и, возомнив себя ковбоем, попытался скрыться. Он преодолел заграждение и даже сбил с ног полицейского. Чтобы его остановить, правоохранителям пришлось стрелять.

«Выстрелили из травмата, попали в голову скрывающемуся, — уточнили в полиции. — После этого его задержали, сейчас его жизни ничего не угрожает».

В полиции утверждают, что с лошадью также все в порядке: ее уже осмотрел ветеринар. Однако, по другим данным, животное также получило ранение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Краматорске Донецкой области пьяный водитель, пытаясь удрать от преследовавших его патрульных, сбил светофор.

А в Киеве пьяный работник СТО угнал автомобиль из бокса и устроил автогонки с патрульной полицией.

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