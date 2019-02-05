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Вестерн под Одессой: подозреваемый в убийстве пытался скрыться от полицейских на коне (фото)
В Любашевском районе (на севере Одесской области) полицейские задержали мужчину, которого разыскивали по подозрению в убийстве. Операция неожиданно осложнилась, превратившись в настоящий вестерн — с верховой ездой и выстрелами.
Как сообщили в Раздельнянском отделе полиции, злоумышленник, которого разыскивали с 2017 года по подозрению в убийстве, «артистично вскочил на коня» и, возомнив себя ковбоем, попытался скрыться. Он преодолел заграждение и даже сбил с ног полицейского. Чтобы его остановить, правоохранителям пришлось стрелять.
«Выстрелили из травмата, попали в голову скрывающемуся, — уточнили в полиции. — После этого его задержали, сейчас его жизни ничего не угрожает».
В полиции утверждают, что с лошадью также все в порядке: ее уже осмотрел ветеринар. Однако, по другим данным, животное также получило ранение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Краматорске Донецкой области пьяный водитель, пытаясь удрать от преследовавших его патрульных, сбил светофор.
А в Киеве пьяный работник СТО угнал автомобиль из бокса и устроил автогонки с патрульной полицией.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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