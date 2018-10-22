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Раны не затягиваются: стала известна опасность, которую несут электронные сигареты
Несмотря на то, что электронные сигареты не содержат массы смол и вредных субстанций, которые имеются в обычном табаке, они оказывают на организм практически такой же эффект. Это показало недавнее исследование в США, пишет «Медикфорум».
Это значит, что от электронных сигарет нужно отказываться не менее чем за один-два месяца до хирургических операций, чтобы избежать осложнений.
По крайней мере, именно такой совет хирурги должны давать своим плановым больным, которые готовятся к тем или иным процедурам. Один из авторов исследования, работающий руководителем отделения лицевой пластической хирургии в Бостонском медицинском центре, доктор Джеффри Шпигель заявил, что основываясь на полученных результатах, электронные сигареты нельзя назвать безопасной альтернативой традиционных сигарет в плане времени заживления ран.
Свои выводы доктор Шпигель вместе с коллегами сделал на основе экспериментов с лабораторными крысами, которые проходили через заживление травм кожи, подобным тем, какие бывают у хирургических пациентов. Животных подвергали воздействию пара от электронных сигарет. Ранее другие американские эксперты заявили, что никотин, который содержится в электронных сигаретах, повышает риск связанных с кровотоком осложнений, подобно тому, как это делают и обычные сигареты.
Поэтому пациентам в США активно советуют отказываться от обычных сигарет не менее чем за месяц до таких процедур, как пластические операции. Активный ингредиент табачных изделий никотин сокращает проток крови по организму и тем самым увеличивает риск осложнений в результате хирургических операций.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», медики пришли к выводу, что электронные сигареты грозят жировой болезнью печени.
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