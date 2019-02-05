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Вернулся домой и занялся изготовлением оружия: в Одессе задержали боевика «ДНР»
Сотрудники СБУ задержали в Одессе боевика «ДНР», который с августа 2015 года воевал в зоне АТО против украинских военнослужащих.
«Оперативники спецслужбы установили, что в августе 2015 года одессит присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов, — сообщили в управлении СБУ в Одесской области. — Там он был стрелком-зенитчиком и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции».
По информации спецслужбы, в мае 2016-го он покинул ряды боевиков и вернулся в Одессу, где занимался незаконным изготовлением оружия. В рамках уголовного производства злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Напомним, что недавно в Харькове сотрудники СБУ задержали боевика «Л/ДНР», который находился «на отдыхе» после боев на Донбассе. При обыске у него изъяли боеприпасы.
А в Одессе правоохранители задержали злоумышленника, который организовывал поставки из России «гуманитарной помощи» боевикам. Мужчина скрывался в одном из дачных кооперативов.
«ФАКТЫ» также писали, как на оккупированном Донбассе местные жители отомстили российскому военнослужащему, который открыл огонь по мирным жителям. Оккупанта просто застрелили из охотничьего ружья.
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