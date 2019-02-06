В Одессе водитель троллейбуса избил пассажира

Происшествия

Из ряда вон выходящий случай произошел в салоне троллейбуса № 8, который ходит по маршруту из рабочего района города (Застава, суперфосфатный завод и целый ряд других предприятий) в центральную часть (железнодорожный вокзал).

Инцидент получил серьезную огласку и, соответственно, оценки горожан. Прокомментировал его и директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман:

«Водитель применил физическую силу, а проще говоря, избил пассажира, пусть и изрядно выпившего, возможно, без определенного места жительства, но тем не менее, это пассажир и прежде всего — человек».

Жеман отметил, что, «к сожалению, поговорка „в семье не без урода“ в данном случае применима и к нашему предприятию», и заявил, что водитель-дебошир «с позором уволен с предприятия».

Характерно, что отсутствует какая-либо реакция на это ЧП со стороны правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в одесском троллейбусе № 12 пассажир получил серьезное ножевое ранение только за то, что сделал замечание дебоширу.



А в Киеве кондуктор маршрутки в ответ на замечание набросился на пассажирку, разбив ей телефон, а потом бросился с кулаками на вступившегося за нее мужчину.

Еще один вопиющий случай произошел в Киеве в январе. Кондукторы и контролеры избили пассажира троллейбуса № 27, который не оплатил проезд.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter