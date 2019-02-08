Здоровье

Причины варикоза и можно ли остановить развитие этого недуга: отвечает врач

Когда ноги начинают к вечеру отекать и тяжелеть (напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, о каких заболеваниях сигнализирует отек ног), многие люди не спешат к врачу. Дома делают теплую ванночку, подкладывают под ступни подушку.

— Даже если отечность и тяжесть к утру проходят сами по себе, а более выразительная сосудистая сеточка на ногах человека не беспокоит, желательно обратиться к врачу, — предостерегает сосудистый хирург высшей категории Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Александр Боркивец. — Чем раньше поставлен диагноз варикоз, тем пациенту легче помочь. Со временем проявления болезни нарастают: отеки не исчезают даже к утру, диаметр вен увеличивается, они становятся выпуклыми, узловатыми, в ногах появляется боль. Кожа темнеет, ее легко поранить, царапины плохо заживают. Возникают трофические язвы, которые тяжело лечатся.

— Как уточняют диагноз и лечат варикоз?

— Вены проверяют на УЗИ с эффектом Доплера (дуплексное сканирование сосудов). Вначале можно обойтись приемом препаратов, укрепляющих стенки вен, разжижающих кровь, а если есть сосудистая сеточка, удалить ее щадящим методом — склеиванием капилляров (склеротерапией). В запущенных случаях требуются более серьезные вмешательства, часто с использованием лазера. Сейчас широко применяем хирургию одного дня: человека обследовали, он утром пришел, ему под местной анестезией удалили больную вену, и через пару часов можно уходить домой. Это удобно и для пациента, который ценит свое время, и для клиники.

Хотя склонность к варикозному расширению вен передается по наследству, развивается болезнь под воздействием внешних факторов. Выделить какой-то один трудно, ведь часто это совокупность факторов, среди которых нездоровая экология, неполноценное питание, чрезмерные физические нагрузки, вредные привычки. Начальные проявления варикоза нередко возникают в период интенсивного роста, когда в организме происходят гормональные изменения, или у женщин во время беременности. Часто расширенные вены мы видим у людей выше среднего роста, вес которых превышает норму.

Чтобы затормозить развитие варикоза, не следует засиживаться подолгу перед компьютером. Когда человек «зависает» неподвижно, икроножная мышца, которую еще называют вторым сердцем, не работает, и кровь застаивается в венах. Вредно сидеть, закинув ногу на ногу. Женщинам не стоит постоянно носить обувь на каблуках выше шести сантиметров. С осторожностью следует принимать гормональные противозачаточные таблетки.

Можно ли остановить развитие варикоза? Как предупредить осложнения варикозной болезни? Какие нагрузки показаны тем, кто перенес удаление расширенных вен? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 11 февраля, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит сосудистый хирург Александр Николаевич Боркивец. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 21 февраля

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